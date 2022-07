“Ya sé quién mató a mi hijo”: las revelaciones del padre de Octavio Ocaña sobre la persona que habría disparado contra el actor

A casi 9 meses de su trágico fallecimiento, Octavio Pérez, padre de “Benito”, habló con los medios de comunicación sobre la muerte de su hijo y aseguró que las investigaciones revelaron quién fue el responsable de este presunto homicidio.

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados. No te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, indicó en una entrevista para Milenio.

Lea también: Octavio Ocaña: las hermanas del actor le rendirán homenaje en la nueva temporada de “Vecinos”

Añadido a esto, el padre del fallecido actor estableció que existen pruebas contundentes para poner en evidencia a la persona que disparó contra Octavio Ocaña y aseguró que él ya conoce su identidad.

“Por supuesto, claro, nada más que no le puedo decir exactamente, pero fue uno de los 9 policías. Fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación”, comentó.

Lea más: Octavio Ocaña: qué se sabe sobre las sanciones que podrían enfrentar los responsables de filtrar las imágenes del cuerpo de Benito

Continuando con la entrevista, Octavio Pérez informó que, desde el momento en el que falleció su hijo, no ha parado de investigar para hallar al culpable y exigir justicia por este crimen.

“He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo… es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas”, añadió.

Para finalizar, el papá de “Benito” confesó que este proceso ha sido sumamente difícil para su familia, pero aún mantienen la esperanza de hallar justicia para el actor.

Le puede interesar: “Vuela alto, Benito”: elenco de “Vecinos” se despide de Octavio Ocaña con capítulo especial

“Imagínate 9 meses de esta tragedia, de estira y afloje, fiscalías y abogados, pero poco a poco, vamos por buen camino… Enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo, no hay palabras, no hay ni científicamente una palabra para eso”, puntualizó.