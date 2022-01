“Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia”: madre de Octavio Ocaña asegura sentir la presencia de su hijo

A casi tres meses del confuso incidente que terminó con la vida de Octavio Ocaña, su familia continúa buscando justicia al llevar a cabo una serie de investigaciones para esclarecer la muerte del joven actor.

Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido artista de 22 años, continúa sufriendo la pérdida de su hijo menor y ha asegurado sentir su presencia en más de una ocasión.

Según sus declaraciones para la revista Aquí, la madre de Octavio Ocaña le ha pedido al fallecido actor que “venga por ella”, si es que él la necesita a su lado.

“Es un sueño del que quisiera despertar y quisiera que volviera a nacer, volver a criarlo y que llegará a sus 23 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ‘Si me necesitas, ven por mí, hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ellas ya hicieron su vida y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, confesó.

Ana Lucía Ocaña añadió que ella y otros familiares han logrado sentir la presencia de Benito en circunstancias inusuales y sobrenaturales.

“Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles, como enojado. A mi yerno le abrió la puerta. Les dio miedo, pero como les decimos ‘no tengan miedo, miedo los vivos’. Él está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hicieron, porque lo mataron. Él no está tranquilo”, comentó la madre del fallecido actor.

La madre de Benito también relató otro evento sobrenatural relacionado al actor en un almuerzo realizado en su honor.

“En casa de una amiga, donde siempre nos quedábamos, dicen que unos globos que estaban en el segundo piso, empezaron a bajar y se pusieron afuera de la puerta del cuarto donde nos quedábamos. Entonces mi hijo anuncia que él no se ha ido por completo y está molesto”, dijo.

Añadido a esto, Ana Lucía Ocaña envió un duro mensaje a las personas involucradas en la muerte de Octavio para que recapaciten sobre lo sucedido y confiesen la verdad detrás del confuso incidente que terminó con la vida de su hijo.

“Que Dios los perdone porque a mí me dejaron muerta en mi vida, a mí y a su papá. Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles ‘así como mataron a mi hijo acaben de matarme a mí’, porque me dejaron muerta, nunca voy a superar este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos, nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos”, comentó Ana Lucía Ocaña.

Añadido a esto, la madre del actor reconocido por su participación en la serie Vecinos confesó que trata de olvidar la tragedia que se llevó a su hijo al escuchar una y otra vez sus mensajes de voz en WhatsApp.

A pesar de la insistencia de su esposo, Ana Lucía Ocaña comentó que no los ha querido borrar ya que es lo único que la mantiene de pie en este momento tan difícil.

“Mi esposa me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: ‘Deja de escuchar a un muerto’, le digo: ‘Es que para mí no hay un muerto, para mí él está vivo”, relató.

La familia de Octavio Ocaña continúa afirmando que el actor de 22 años no murió de la manera en la que lo reportaron en el informe oficial de la Fiscalía de Justicia de México, ya que aseguran tener pruebas que establecen que Benito no pudo dispararse por accidente en la cabeza.

Según los familiares del fallecido artista, los oficiales de policía de Cuautitlán Izcalli ultimaron a Octavio Ocaña luego de una persecución el pasado viernes 29 de octubre de 2021.