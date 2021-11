“Yo la sentía como mi mamá”: Eugenio Derbez comenta sobre su relación con Carmen Salinas

Uno de ellos ha sido el comediante Eugenio Derbez, quien ha expresado su intención de ayudar a la familia para que la condición de Carmen Salinas mejore, ya que la considera casi como una madre.

Durante la presentación de la tercera temporada de “LOL”, show de comedia producido por Derbez, el actor habló sobre su relación con “Carmelita”, con quien ha trabajado en varias oportunidades y hacia quien tiene un gran afecto.

“Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella, pero acababa de filmar una película con ella en el verano en donde salió de mi mamá, estuve un mes conviviendo con ella y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, comentó el comediante.

Ambos intérpretes coincidieron en la grabación del filme The Valet, película dirigida por Richard Wong en la cual Derbez fue el protagonista.

Al ser cuestionado sobre su reacción ante la noticia de que Carmen Salinas había caído en un estado de coma natural semanas después de que estuviera trabajando con ella, Eugenio Derbez aseguró a la prensa que esto lo impresionó ya que durante la grabación de la película crearon un vínculo especial.

“Más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, es el mes que acabamos de pasar en Atlanta porque, de verdad, la sentí como mi mamá, y platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje, me platicaba anécdotas de mi mamá y demás. Yo la sentía como mi mamá, y que de repente, de un día a otro, me entero de esto, fue muy muy fuerte”, confesó el actor de 60 años.

Eugenio Derbez también habló sobre el acercamiento que tuvo con la familia de la actriz de 82 años, ya que hace algunas semanas se dio a conocer la intención del comediante por brindarle ayuda económica a Carmelita, si es que se necesitaba.

“Cuando me enteré de lo que pasó, pues hablé con el sobrino le dije: ‘Oye, por favor, en lo que pueda ayudar si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesite, por favor, avísame’”, informó Derbez.

Hace algunas semanas, Gustavo Briones, sobrino de la icónica actriz, reveló que Eugenio Derbez se ha estado comunicando con él desde que conoció el estado de salud de su tía.

No obstante, Briones desmintió la información que el comediante propuso trasladar a Carmen Salinas a Estados Unidos en un avión privado, pero afirmó que Derbez se puso a disposición de toda la familia si su deseo era cambiarla de hospital u obtener ayuda con su tratamiento.

La familia de Carmen Salinas no ha mostrado intención de trasladar a la actriz hacia otro hospital, ya que asegura que se encuentra bien atendida en la clínica donde está ingresada desde que sufriera una hemorragia cerebral el pasado 11 de noviembre.

El pasado martes, la familia de la actriz dio a conocer que Carmen Salinas fue sometida exitosamente a dos procedimientos médicos, una traqueostomía y una gastrostomía, para mejorar su salud y ayudar a su proceso de alimentación.

“La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna, y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición”, informó la familia mediante un comunicado.