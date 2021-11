“Yo pensé que iba a ser un poquito más fácil”: José Eduardo Derbez asegura que su apellido le dificultó sus inicios en la actuación

A pesar de que en la actualidad José Eduardo cuenta con el reconocimiento de los televidentes de este programa y por sus contenidos en redes sociales, el actor de 29 años, quien no tiene la mejor relación con su padre, comentó que el legado de su familia le ha cerrado muchas puertas.

“Al principio de mi carrera, cuando empecé que era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, confesó el hijo de Eugenio Derbez.

“Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no”, continuó.

Lea también: Octavio Ocaña: Investigaciones privadas afirman que es “imposible” que el actor haya accionado el arma de fuego que provocó su muerte

Los demás presentadores del show también preguntaron si ser hijo de Eugenio le afectó en algún momento, a lo que José Eduardo contestó que sí, ya que “”muchas puertas se me cerraron; yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y al contrario, se cerraron muchas puertas”.

No obstante, el actor mexicano explicó que su vida cambió por completo en el momento en que recibió una llamada para participar en su primera telenovela.

Esta sorpresiva llamada ocurrió en un momento en que José Eduardo se encontraba llorando de frustración ante la falta de trabajo.

“Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Y en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, y desde ahí no he parado, gracias Dios”, finalizó.

Lea más: Carmen Salinas: Así fue la relación que tuvo la actriz mexicana con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

Las declaraciones del hijo menor de Eugenio Derbez desataron la controversia entre los usuarios de redes sociales, ya que muchos aseguraron que el verdadero problema del actor no era el apellido, sino su escaso talento.

“José Eduardo tiene su carisma, pero de talento la verdad es pobre y cuando no hay ni el apellido te ayuda”, comentó un internauta.

Por su parte, otros usuarios reaccionaron ante esta queja y señalaron que si para él fue difícil, las personas que no cuentan con un apellido famoso en el espectáculo mexicano enfrentan aún más dificultades en búsqueda de conseguir su sueño.