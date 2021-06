YouTuber se disfraza de Christian Nodal y engaña a varios admiradores del cantante mexicano

YouTuber se disfraza de Christian Nodal y engaña a multitudes. (Foto Prensa Libre: YouTube)

El crecimiento del cantante mexicano Christian Nodal está siendo tan rápido y firme que podría parecer que cada paso está totalmente planificado, pero el intérprete confesó recientemente que, tanto en lo profesional como en lo personal, está dejándose sorprender por lo que la vida le ofrezca.

El artista de 22 años prepara la gira Botella tras botella Tour con casi 20 conciertos en Estados Unidos, también afirmó que tiene “millones de sueños” y de cosas que le motivan, aunque lo principal es su familia y Belinda, su pareja con quién se comprometió después de casi nueve medes de relación.

El clon de Nodal y la sorpresa para los admiradores

Mientras se reveló que Nodal estaba en España, un evento hizo dudar a sus fanáticos, quienes fueron sorprendidos recientemente por El Belicience, un YouTuber que se disfrazó del artista y recorrió las calles de la ciudad de México.

El Belicience se vistió como el artista y recorrió el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su objetivo: divertirse y engañar a los admiradores del intérprete de temas como Dime cómo quieres, Aquí abajo, De los besos que te di y Adiós amor, entre otros.

“Se descontroló un poquito, yo creí que se iba a descontrolar más, pero la gente sí se amontonó, sí se la creyó. La experiencia fue un éxito”, dijo el Belicience.

El YouTuber recorrió las calles acompañado de varios hombres, quienes fingieron ser sus guardaespaldas. El Belicience logró estar rodeado de ciudadanos que paseaban por el sitio y que lo confundieron con el artista debido a su parecido.

En pocos minutos, el YouTuber fue rodeado por personas que lo saludaron, se hicieron fotografías con él y le pidieron autógrafos.

Sin embargo, rompió el corazón de muchos ídolos de Nodal al quitarse el disfraz y evidenciar que todo fue una broma y que era el clon del artista mexicano.

“No sabía si la gente iba a reconocerme en la calle, si me iban a tirar, me iban a decir cosas. No me quería atrever, pero todo mundo se dio para que pudiera hacer la misión. Se logró el objetivo de que la gente se alocara”, añadió el YouTuber.