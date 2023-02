Zelaya habla de su próximo concierto en Guatemala y otras presentaciones importantes

Zelaya desde su regreso el pasado domingo 26 de febrero ha compartido con su público el ver de cerca este reconocimiento significativo.

Su agenda es bastante ocupada. Está en gira de medios en la que se reconoce su trayectoria en la que ha siempre ha destacado y se celebra su más actual logro, su gaviota de plata.

En entrevista con Prensa Libre comparte que actualmente está promocionando su nueva canción llamada Enamorados y forma parte de su nuevo disco llamado Laberintos. La canción con la que participó en Viña del Mar, también pertenece a este material.

Como adelanto habla que pronto viajará a México a varios festivales en Monterrey, Guadalajara, Puebla e irá también Centroamérica. Ya están planeadas varias giras con artistas internacionales.

En marzo también se tendrá un próximo concierto para celebrar con sus seguidores guatemaltecos y cantar sus canciones más emblemáticas. “Quiero invitarlos a todos para acompañarme y que festejemos con la música y estén pendientes de mis redes sociales para que sean los primeros en conocer la fecha programada”, dijo la cantante.

También el martes 28 de febrero se anunció que Zelaya será parte en abril de un concierto en Puerto San José, en en que participarán: Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Danny Ocean, Prince Royce, Lali, entre otros.

Un homenaje por su premio

El pasado martes 28 de febrero se presentó en el programa Viva la mañana de Guatevisión y durante casi media hora compartió con los televidentes y dio más detalles de su experiencia en una amena entrevista junto a Ricardo García Santander, Alejandra Guzmán y Diana Ruíz.

Todo el equipo de producción del programa estaba emocionado con la visita, la llenaron de regalos especiales como una muñeca de globos que la representaba con su galardón, un arreglo de flores y el diploma que la acredita con el premio Valor, Logro y Mérito, VLM, que esta telerrevista otorga cada año a figuras de organizaciones o personajes que transforman Guatemala, entre otros obsequios para la cantante.

Uno de los momentos más emotivos del programa fue escuchar a diferentes artistas nacionales que le mandaron por video mensajes de apoyo y felicitaciones a su colega.

“Hay personas que hacen historia y con su trabajo van construyendo una carrera transformándose en íconos para las nuevas generaciones…tuve la oportunidad de conocer a una nenita canchita (rubia) hace algunos años y ahora me vengo a enterar que fue la ganadora de la gaviota de plata en Chile y es motivo de mucha alegría… sos una extraordinaria artista y nos haces sentir orgullosos de ser guatemaltecos”, dijo a la distancia Nelson Leal.

Entre los invitados también estuvieron Francisco Páez, Juan Pablo Muñoz y Fiorella Melini, Marian Corzo, Magda Angélica, Napoleón Robleto, Noris Barrios, Sebastián Chavarría y Luis Cacacho están entre algunos de los que se acercaron virtualmente a celebrar este logro.

Confidencias de Viña del Mar

La artista ganadora de una Gaviota de Plata reveló que su estadía en Chile fue gratificante debido al compañerismo que mostraron los otros competidores, así como el cariño y apoyo del público local.

“Mi trayectoria ha sido de mucho trabajo, la gente ha creído en mí y estar allá, representando a Guatemala lo vi como logro y lo viví de una forma muy especial porque cuando llegué a Chile después de meses de preparación, de ensayar muy duro la canción, de pulir mi voz, de agregarle arreglos, me recibieron muy bien”, agregó

Zelaya reveló que no pudo cantar durante los ensayos, pero no perdió la fe y logró cantar los días establecidos.

“Fue muy frustrante ir a las pruebas de sonido a la Quinta Vergara, ver a todos ensayar su canción hasta cinco veces y yo tenía que hacer como que cantaba porque no podía hacerlo. Entonces me sentaba en el piano, lo tocaba y hacía como que cantaba, pero no emitía ningún sonido”, dijo.

Otra anécdota es que el médico Alejandro Bailey la estaba tratando desde Guatemala, pero luego en Instagram le escribió desde Chile, Daniela Oliva, fonoaudióloga y le ofreció sus servicios para lo que necesitara y también le ayudó en su recuperación. La experta estaba apenas a unos kilómetros de distancia. “Sentía a Guatemala unida en oración y un día antes de la presentación, al comprar las medicinas me llegó una nota que decía medicina para el alma y traía una frase: la esperanza es creer que algo va a pasar, la fe es es saber que lo que esperas recibirás, y fue muy lindo porque sentí la presencia de Dios y el lunes amanecí mejor”, recordó.

“En ese momento tuve muchas dudas en la mente, no sabía si iba a tener la voz el día de la presentación y la presión de saber que todo un país estaba pendiente, pero milagrosamente el lunes 20 amanecí y mi voz estaba ahí. Ese para mí fue un momento muy lindo porque me sentí acompañada, sentí que Dios me había puesto ahí de nuevo y me dio mucha fuerza de decir no tengo por qué tener miedo , tengo que disfrutarlo, tengo que estar muy agradecida de poder estar acá porque es una gran oportunidad para mí y para el país, por eso la primera presentación fue eufórica y la viví a otro nivel”, agregó Zelaya.