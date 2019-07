Escucha la música favorita de Quentin Tarantino

Foto: Pulp Fiction movie.

La música ha sido un elemento representativo del universo cinematográfico de Quentin Tarantino. Por tal motivo, y sabiendo de su importancia, el reconocido director de cine ha reunido sus canciones favoritas incluidas en sus películas en una playlist denSpotify.

Son más de 60 temas musicales los que conforman esta lista disponible para todos en la plataforma de streaming musical. Entre ellas, reconocidas piezas que ambientaron las escenas más violentas, chuscas o de acción de las nueve películas de Tarantino.

Horas una selección musical curada por el cineasta llega a Spotify semanas antes del próximo estreno de su más reciente película, ‘Once upon a time in Hollywood’. Y por supuesto, parte del soundtrack del filme forma parte de la selección.

Lee también: ‘Friends’ tendrá su propio museo temporal en Nueva York

Es inevitable no relacionar la música con las consagradas películas del director. Recordemos ese baile épico entre Uma Thurman y John Travolta con la canción ‘You never can tell’, en ‘Pulp Fiction’. O la entrada melancólica de ‘Kill Bill Vo. 1’, con ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra.

La playlist inicia con una intro donde el mismo Quentin Tarantino introduce a los escuchas al reino musical de sus películas, sobre el cual advierte un ‘no te querrás ir’.

¿Qué esperas para reproducir esta playlist? todo seguidor de la filmografía de Quentin Tarantino tiene que escucharlo al menos una vez.

Te puede interesar: ¿Un crédito para consolidar deudas es solución?

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Ángel García.

Contenido relacionado

> México revisará su plan de desarrollo para Centroamérica

> Netflix estrena “Nada es Privado” y abre la puerta a la teoría de la conspiración

> Queen supera a Guns N’ Roses en YouTube e impone récord con “Bohemian Rhapsody”