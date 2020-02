Estas son las razones por las que Stephen King se suma a la lista de celebridades que abandonan Facebook

El novelista estadounidense Stephen King abandona Facebook. La razón según King, se debe a su incomodidad ante la “avalancha de información falsa permitida en su publicidad política“, además de no sentirse seguro de que la red social proteja la “privacidad de los usuarios”.

La decisión del creador de títulos como IT, El resplandor y Carrie fue dada a conocer a través de su cuenta personal de Twitter, y en donde cuenta con 5.6 millones de seguidores.

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020