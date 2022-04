Fallece Dick Smith, director teatral y dramaturgo estadounidense con reconocida trayectoria en Guatemala

Fue la curiosidad por la riqueza arqueológica del país lo que lo trajo aquí en ese año. Con el tiempo, fue en Guatemala que también encontró a su pareja y después comenzó en la dramaturgia, dirección y actuación.

LE PUEDE INTERESAR: Los múltiples rostros del actor Dick Smith Ángel Elías 16 de noviembre de 2016 a las 12:00h

Dick Smith (Richard Barton Smith Dobbs) nació en Oklahoma, EE. UU., en 1931 y residía permanentemente en Guatemala desde 1961.

Su primera obra en el país fue Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, en 1969, que se estrenó en el Teatro Nacional.

Entre las obras en las que participó Smith están: I Do! I Do!, en 1971, Una mujer sin importancia, en 1980, Bloomers, en 1993, Héroes ausentes, en 2001 y No panic on the Titanic, en 2011.

Diversas personalidades e instituciones lamentaron este martes su partida.

El Instituto Guatemalteco Americano (IGA) externó las condolencias a sus familiares.