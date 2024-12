Horóscopo de hoy lunes 23 de diciembre de 2024

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: asuntos que no tiene en cuenta serán importantes para renovar los proyectos. Amor: momento para reflexionar y pensar bien las cosas antes de tomar decisiones.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: actividad febril. Con habilidad, estará en dos tareas a la vez con gran éxito. Amor: momento especial para las parejas estables. Seducción y más cosas en común.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: comprobará que una propuesta será excelente y que está a la altura del desafío. Amor: intelectualiza demasiado y en la pareja la inquietud es otra; al final escuchará.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que podrían frenar sus ansias de progreso; lo resolverá. Amor: la relación exigirá la expresión plena de los sentimientos y todo mejorará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: acabará con las intrigas que los demás echan a rodar y se enfocará en las metas. Amor: si escucha más en la pareja antes de pasar las cosas por alto, será positivo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con medidas acertadas y planes coherentes, convencerá a gente influyente. Amor: incomodará a su pareja porque pretende querer explicarlo todo; se divertirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las relaciones públicas y conocerá gente con ideas. Amor: su talento para hallar el equilibrio captará la atención de una persona especial.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos por el control de gastos, pero pondrá orden. Amor: encuentro con nerviosismo y exceso de formalidad; esté alerta, posible sorpresa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para no dejar lo conocido, pero considerando algo nuevo. Amor: no será bueno soportar actitudes que no le gustan, pero sugerirá un cambio.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: grandes logros. La escasez cederá y dará paso a la prosperidad. Amor: ante una situación difícil, gestos seductores cambiarán el clima de la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comenzará una etapa de mayores exigencias; con talento las resolverá. Amor: la comunicación no pasa por su mejor momento; será bueno no herir con palabras.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán éxitos inesperados por decisiones oportunas que producen beneficios. Amor: muchos compromisos le harán creer que la calidez ha menguado, pero no será así.

Si usted cumple años hoy es una persona: habilidosa cuando navega aguas arriba. Casi nunca pasa desapercibido.