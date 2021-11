Horóscopo de hoy martes 16 de noviembre del 2021

Trabajo y negocios: sus acciones significarán más que las palabras. No confíe en el azar, tome decisiones. Amor: percibe cambios de actitud que se reflejarán en el plano íntimo.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: depende de usted delegar las tareas que desafían su infinita paciencia. Amor: su rasgo más enamoradizo hará que se interese en la belleza de cierta persona.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: se adelantará a actitudes que pueden dañarle. Alguien no será bien recibido. Amor: cometerá una torpeza que su pareja no querrá perdonar; no se precipite.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: su habilidad persuasiva evitará los daños cuando todo parece una tragedia. Amor: su obstinada actitud impedirá la tan esperada reconciliación. Reflexione.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: su refinado sentido de la ética le ubica bien frente a una persona influyente. Éxito. Amor: la frialdad de su pareja parece no terminar, pero recuperará la calidez.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: sus planes se percibirán rígidos, pero tiene la necesidad de colocar límites. Amor: conviene alejar a terceros y renovar la pareja desde la intimidad.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: forjará una mejor relación con quien comparte actividades. Amor: las discusiones con su pareja mostrarán un conflicto que cree superado.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: su optimismo logrará motivar a su entorno. Alcanzará metas. Amor: la atracción que siente por su pareja avivará el deseo y desactivará peleas.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: su intento por ponerse serio hará que los demás rían. Dinero extra. Amor: fin a los problemas en la pareja. Al distraerse, verá las cosas diferente.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: necesitará bases sólidas para sus planes. Un amigo fiel ayudará. Amor: el sentimiento que le expresa un extraño hará que su mundo tiemble.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: su impuntualidad será vista como un rasgo negativo. Tomará otra actitud. Amor: descubre que un juego inocente enciende una relación que cree olvidada.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: lo emocional se mezcla con el trabajo y el desempeño se afectará; debe cambiar. Amor: recuperará el terreno perdido con su pareja y se fortalece el lazo afectivo.

Si cumple años hoy usted es una persona: tormentosa en el trabajo, pero la buena mesa es su talón de Aquiles.