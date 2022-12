Horóscopo de hoy miércoles 14 de diciembre del 2022

TAURO (21 abril a 20 mayo)-

Trabajo y negocios: un asunto sencillo se complicará. Resolverá la situación al manejarse con audacia. Amor: propicio para nuevo romance o promover deseada reconciliación.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)-

Trabajo y negocios: conviene recapacitar antes de tomar una decisión apresurada. El negocio crecerá. Amor: sentirá que la relación le contiene pero extrañará disfrutar de sus espacios.

CANCER (22 junio a 23 julio)-

Trabajo y negocios: su entorno estará molesto porque no aceptará errores pero los resolverá. Amor: una ex pareja no olvidará su amable ternura y hará lo imposible por acercarse.

LEO (24 julio a 23 agosto)-

Trabajo y negocios: su capacidad de liderazgo está al máximo pero estará muy sensible a las críticas. Amor: la envidia acechará a la pareja. Conviene alejarse de los entrometidos.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)-

Trabajo y negocios: desactivará una campaña para minimizar sus logros; vendrán a ayudar. Amor: alguien derribará su timidez con amable encanto. Se enamorará a primera vista.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)-

Trabajo y negocios: iniciará actividad que pondrá a prueba convicciones. Todo irá bien. Amor: su hábito de sopesar virtudes y carencias a cada instante dificultará una relación.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)-

Trabajo y negocios: será atinado no mostrar sus habilidades. Su magnetismo crecerá. Amor: alguien quedará atraído por su capacidad de amar; nuevo comienzo.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)-

Trabajo y negocios: iniciará tarea que disipará la rutina. Un sueño se concretará. Amor: si idealiza a su pareja, puede que la relación se distorsione; ver las cosas tal como son.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)-

Trabajo y negocios: su actitud será bregar por el éxito, así las ganancias crecerán. Amor: un exceso de emoción se manifestará y eso encenderá el fuego de la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)-

Trabajo y negocios: obtendrá el respeto de los demás para avanzar sin obstáculos hacia sus metas. Amor: un planteo de su pareja será irritante pero conviene escuchar con paciencia.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)-

Trabajo y negocios: las circunstancias golpearán su bolsillo y no hallará explicación pero lo resolverá. Amor: será oportuno superar las dudas si comparte vivencias de dulce intimidad.

Si cumple años hoy usted es una persona: fiel y segura en el amor pero todo marchará mejor si hay diversiones afines.