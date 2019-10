¿Joker es una película para todo público? Qué dicen los psicólogos y qué dicen las autoridades guatemaltecas

La película de ‘Joker’ o el Guasón ha tenido éxito en varios países. (Foto Prensa Libre: Warner Bross).

Recientemente la Asociación Guatemalteca de Psicología Jurídica y Forense (Asopsif), publicó en Facebook que luego de haber conocido y estudiado a detalle la película de Todd Phillips, que para Latinoamérica ha sido llamada Guasón, dispuso hacer las siguientes observaciones.

Según la Asociación, el filme del Guasón es una película con una trama bastante seria y profunda que versa alrededor de las dificultades que atraviesa un enfermo psiquiátrico con diversas manifestaciones, que van desde el Síndrome Pseudobulbar -una expresión emocional exagerada o inapropiada al contexto- hasta un muy probable trastorno de la personalidad antisocial.

Expresan que esta dinámica psicopática sirve de base para cometer acciones parricidas, mediante femicidio por asfixia, asesinatos con arma cortante y arma de fuego.

El comunicado menciona que pareciera que estas últimas forman parte de la diversa oferta cinematográfica de estos tiempos; sin embargo, en este caso del Guasón, son acciones violentas que devienen de un personaje con el que desde 1940 las distintas generaciones se han vinculado afectivamente, lo que genera incongruencia y una cierta naturalización de la violencia que habrá de causar conflicto en quien sin comprenderlo la observe.

A decir de la Asopsif, por la categoría que tiene el Guasón en las sala de cine de Guatemala, la B12, se ha permitido el ingreso de adolescentes, (y niños con características de adolescente 12, 13 y 14 años) los cuales observan escenas groseras y vulgares de violencia femicida en contra de la propia progenitora, homicida en contra de los amigos, violencia psicológica y física en contra de la supuesta figura paterna.

Además, tienen acceso a un ambiente de violencia social derivado de la lucha de clases y consideran que estas acciones son difíciles de comprender y asimilar y casi imposible de asociar al personaje de las historietas de DC Comics, que a mediados de Siglo 20 fue interpretado por César Romero en la TV y por Jack Nicholson en el cine.

Es otro personaje

“Este Guasón, no llena las características del antihéroe, no es el personaje imaginado que se deriva de la serie Batman, este Guasón es otro, es uno evidente y psiquiátricamente muy conflictuado cuyo comportamiento debería ser visto por adultos únicamente, no por niños y adolescentes que esperan encontrar una dinámica muy al estilo del comic, este no es el caso”, afirma Asopsif.

Luego de sus argumentos, la Asopsif afirma que en consonancia con lo publicado por la Asociación Nacional de Psicología Jurídica (México), se pronuncia en el sentido de orientar a los adultos para que maduramente comprendan que esta película no es recomendable para niñez y adolescencia.

La trama es complicada, aborda áreas de la vida, que para comprenderlas sin verse afectado, se debería haber alcanzado cierta madurez.

La categoría

Agrega que las diversas cadenas de salas de cine en Guatemala la ofrecen como B12, lo que es cuestionable, “esta película debería ser categoría C. Muy probablemente esa categoría -B12- obedece más a razones comerciales que a una responsabilidad social empresarial”, señala.

Para adultos

Resalta que Guasón es muy buena película para adultos que permite conocer, estudiar y analizar varias cuestiones en concreto como:

La dinámica conflictuada de los trastornos mentales.

El abordaje de la salud mental desde las dependencias del Estado con bajo presupuesto.

Los resultados de no disponer de servicios sociales de salud mental.

La dinámica familiar psicopática en la que se ejecutan acciones de violencia con características de delito, en contra de niñez y adolescencia.

Las secuelas en la vida adulta de una niñez y adolescencia en condiciones de víctima de violencia en todas sus formas

La violencia parricida y la violencia femicida y homicida en el trastorno mental

La violencia psicológica y física contra miembros del grupo familiar.

La violencia psicológica y física contra miembros del grupo familiar. La convivencia de un niño en una familia monoparental materna, donde la progenitora resulta ser una mujer con características de paciente psiquiátrico.

El después del enfermo psiquiátrico institucionalizado cuando vuelve a casa sin un círculo de apoyo familiar adecuado, sin seguimiento, sin apoyo institucional y sin acceso a los recursos medicamentosos y sin atención profesional en salud mental.

Los procesos de adopción sin un concienzudo estudio y seguimiento psicológico y social de la familia adoptante.

No es de superhéroes

“Con todo ello se puede deducir que Guasón es una magnifica producción que aborda la salud mental afectada, no es una película de superhéroes y fantasía adecuada para niñez y adolescencia. Es una película para adultos”, afirma Asopsif.

Explica que: “Lo cuestionable no es la película y su argumento. Lo cuestionable es el momento de edad, experiencia

y madurez con que debe verse”.

Según la referida Asociación, con esta información ya queda a criterio de los adultos la elección que hagan al establecer con quién se harán de acompañar al cine en las próximas semanas.

Autoridades se pronuncian

Se consultó a la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura encargada de clasificar las películas en Guatemala.

La entidad explicó que para calificar la película el “Guasón” los calificadores tomaron en cuenta su idoneidad y el grado de aceptabilidad de acuerdo con los criterios y parámetros de conformidad con la tabla de criterio siendo el género: drama, suspenso, largometraje, con violencia cruda. Lo cual, según esta Dirección, encaja dentro de la clasificación B-12.

B-12 Apto para personas mayores de 12 años.

En esta clasificación, la película Guasón se determinó que la narrativa puede ser compleja o tener escenas que requieran de cierto discernimiento o juicio, ya que contiene un mínimo de horror y secuencias de violencia, pero no extrema.

Explica que el filme no cuenta con escenas sexuales ni simuladas, no presenta desnudos ni se presentan en un contexto erótico. Tampoco se exhiben genitales en forma explícita ni acercamiento dentro de los actores. No se exhibe consumo de drogas o estupefacientes y tampoco motiva el consumo. Se utiliza muy poco lenguaje inapropiado y sin llegar a incluir violencia verbal extrema.

Agrega que las películas no vienen con clasificación universal y el productor no sugiere de ninguna forma la clasificación que se hará en el país.

La Dirección efectúa las clasificaciones de conformidad con los criterios preestablecidos.

En EE. UU. y México

En México la clasificación de ‘Joker’ es B15 no recomendable para menores de 15 años. En Estados Unidos es clasificación R, es decir, para mayores de 17 años, informó Expansión.mx.

Se mencionó que EE. UU. le otorgó la clasificación R, para mayores de 17 años por su extrema violencia y hasta por el antecedente del estreno de The Dark Knight Rises en 2012, cuando un joven de Colorado (que se consideraba a sí mismo el Joker) efectuó un tiroteo en una sala de cine.

