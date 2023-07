Lucía Gaitán: “Para mí, Barbie siempre ha representado que no hay límites en la vida”

“Desde que era niña mi abuela, que vivía en Estados Unidos, me enviaba las muñecas Barbie que estuvieran de moda, especialmente las de vestidos de gala, y esas precisamente, eran las que prefería guardar y no jugar con ellas. A pesar que mis amigas y mi mamá me decían que las usará, mi admiración por ellas me hacía no querer abrirlas ni sacarlas de su caja original porque así las conservaría en buen estado, sin saber que ya me estaba convirtiendo en una coleccionista”, cuenta Lucía Gaitán respecto al origen de su afición.

Barbie no solo es un nombre que transmite popularidad al asociarse a la muñeca más vendida de toda la historia, sino que es una muñeca que ha evolucionado con el pasar de las décadas, y de alguna forma, ha sido el reflejo de las tendencias que han predominado en diferentes épocas.