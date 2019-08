Cómo maquillarse en un día de lluvia

Podemos conservar nuestro maquillaje perfecto bajo la lluvia, si seguimos los consejos de los expertos. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Por las mañanas lucimos un maquillaje fresco después de nuestra rutina de belleza y un pelo intacto luego de cepillarlo. Pero, al transcurrir del día, esto podría cambiar totalmente debido a nuestras actividades y otros factores que se salen de nuestras manos, como el clima.

Así que, puede ser que por la tarde ya no tengamos los resultados esperados en nuestro look, pero no todo está perdido. Si toma los cuidados adecuados en su piel y sigue una rutina, así como la utilización de productos especiales, podrá conservar ese maquillaje que trabajó por la mañana, durante todo el día.

Lo más importante es la piel

‘La clave del buen maquillaje es una hidratación en la piel’, dice Mariel Saucedo, maquillista profesional. Para esto, es importante tener una rutina diaria en las mañanas y otra en las noches, y utilizar productos que den los resultados esperados.

La rutina es sencilla. En el día, antes de maquillarse, debe limpiar y lavar su rostro, utilizar un desmaquillante suave y un suero o tónico de manzanilla, el cual puede hacer en su casa, dejando el producto natural en la refrigeradora durante dos o tres días. El tónico de manzanilla puede ayudar a bajar la inflamación que pueda tener en su rostro.

Luego de esta limpieza, aplique una crema especial para el contorno de los ojos, luego una crema de día para el rostro y, un producto que no debe olvidar es el bloqueador solar para su rostro. Recuerde que, al estar todo el día frente a computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos, recibimos radiación todo el tiempo.

Además, muchas personas creen que, al ser días nublados, el bloqueador solar no es necesario. ‘Pero es todo lo contrario porque, cuando el cielo está cargado de nubes, se produce un efecto espejo que rebota la luz del sol y esto daña nuestra piel’, explica Saucedo.

Además de estas rutinas, también es necesario tener buenos hábitos del sueño, dormir las horas necesarias y haber descansado lo suficiente, porque tendremos una apariencia más fresca en nuestro rostro. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, así que Saucedo recomienda hidratarnos bien y beber al menos dos litros de agua diarios para tener una piel saludable.

Rutina de maquillaje

Recuerde que siempre debe hidratar su piel, pues, al no estarlo, el maquillaje se verá craquelado y la piel no se verá bien. Luego de haber hidratado su piel y haber dejado que cada producto fuera absorbido, podrá empezar con su rutina de maquillaje diario. Utilice una base que sea contra el agua o waterproof, ya sea una líquida o una en crema. ‘La diferencia es que la crema tiene un efecto más hidratante que la líquida, la cual tiene un efecto mate’, dice Saucedo.

Después de haber aplicado la base, deberá sellar el producto con traslúcidos o compactos, según sea el tono de su piel. También puede aplicar corrector en las áreas necesarias como las ojeras.

Continúe con un delineador negro, si desea crear un look discreto. Después trabaje sus cejas, que el producto que se aplique sea del color de la raíz del pelo.

Siga con un rímel waterproof para evitar que se corra con la lluvia y quede la apariencia de un rostro cansado.

Aplique blush o rubor según el tono de su piel. Para dar iluminación a su rostro, aplique broncer en la punta de la nariz y en los póumulos.

Finalmente, aplique un labial rojo de larga duración y selle su maquillaje con un fix. Este puede utilizarlo nuevamente durante el día para retocar su maquillaje.

Recuerde desmaquillarse

Cuide su piel, siga la rutina de limpieza por la mañana, beba suficiente agua y descanse, pero no olvide desmaquillarse antes de dormir. La rutina es sencilla y consiste en limpiar su rostro con desmaquillante contra el agua, un desmaquillante bifásico para sus ojos y labios, espuma limpiadora o jabón para rostro y crema de noche.

Contenido relacionado:

>Trucos para reparar su maquillaje dañado

>Youtube usa AR para que las mujeres puedan probarse el maquillaje durante los tutoriales

>Consejos para convertir su maquillaje de día en uno de noche