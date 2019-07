Consejos para combinar los calcetines llamativos o coloridos

(Foto Prensa Libre: Servicios).

La ropa, además de vestirnos, cumple una función muy importante en cada uno: el de comunicar nuestra personalidad y, según la ocasión y la situación, nuestro atuendo dará, o no, el mensaje adecuado. Además, a partir de lo que vestimos, las personas toman una impresión de nosotros.

Al escoger un atuendo, se suele pensar principalmente en la camisa y el pantalón y, en algunos casos, también se toma en cuenta los zapatos. Sin embargo, se olvida una parte muy importante del atuendo: los calcetines.

“Hace más de diez años, la pieza a la que menos se le prestaba atención en el atuendo del hombre eran los calcetines”, dice Erasmo Montezuma, asesor de imagen de Saúl. Y agrega que, en la actualidad, el calcetín es un accesorio muy importante que no pasa desapercibido.

En muchos casos, al no pensar en esta parte del atuendo, se suele escoger calcetines que no combinan o que no aportan algo a la personalidad de quien los usa.

Aunque para muchos hombres esto no parece muy relevante, en realidad se trata de un accesorio de suma importancia; se trata del “complemento ideal para darle un toque elegante, casual o deportivo al vestuario”, dice Brenda Sanchinelli, experta en imagen pública.

Entonces, ¿cómo escogemos los calcetines?

Lo primero que debe tomar en cuenta es la personalidad, ya que el vestuario es una manera de reflejarla y de comunicarnos con las demás personas. De acuerdo con Sanchinelli, para sentirse cómodo y seguro con su atuendo, debe conservar la proyección que desea transmitir.

Otro aspecto para considerar es la ocasión, dice Renato González, asesor de imagen de Saúl, pues hay eventos formales, de etiqueta o, incluso, funerales, en los que es necesario llevar un traje tradicional. Los colores que González recomienda para situaciones ‘ceremoniales’ son ocres, azules negros y grises, para combinar con el pantalón del traje.

Según Sanchinelli, la norma para combinar los calcetines en un atuendo tradicional es “que los calcetines sean del color del zapato o del pantalón, porque la idea es que pase desapercibido”. Y explica que eso marca la elegancia en la vestimenta.

¿Y si rompemos las reglas?

Para los hombres con personalidades más atrevidas y que están regidos al a moda, ahora existen más posibilidades para escoger este accesorio que puede ser un plus en su atuendo. Estos se caracterizan por ser más coloridos y con diseños que incluyen patrones, rayas, puntos y franjas, entre otros.

Montezuma sugiere que, si lo que busca es llevar un pequeño distintivo en su vestuario, y está empezando a descubrir cómo puede transmitir su personalidad mediante las prendas, el calcetín es un buen aliado para usted.

Para Sanchinelli, este tipo de calcetines es para hombres que pueden trabajar en labores más creativas y más libres, “donde no se requiera proyectar tanta seriedad”. Pero hace referencia a una excepción, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que suele destacar por llevar este accesorio de una forma muy llamativa.

Otro aspecto que se sale de lo convencional son los colores, pues actualmente podemos encontrar calcetines muy variados en paletas como turquesa, amarillo, verde y rojo, entre otros.

“En el caso de los colores llamativos, son para personas fashion, no conservadoras, que se atreven a usar distintos tipos de vestimentas”, dice González, y agrega que los calcetines son un accesorio para diferenciarse.

Hay que lucirlos

Y es que ahora, los cortes de los pantalones son más altos, por lo que los calcetines se han vuelto prendas visibles en los atuendos de los hombres y son una oportunidad de aportar color al vestuario.

“La idea es crear una apreciación de colores en toda la vestimenta, sin que estalle a la vista. Debe ser llamativo, pero guardando un tipo de estandarización en la paleta de colores que se trae puesta”, explica González.

Y recuerde que, como se trata de una prensa visible, estos deben estar pulcros; unos calcetines limpios proyectan que una persona es cuidadosa con su higiene personal. También debe llevarlos estirados y no doblados; de lo contrario, dará la impresión de alguien descuidado.

Además de estos consejos, le damos algunas recomendaciones para seguir al momento de escoger calcetines llamativos:

Siga la regla de los patrones

De acuerdo con Sanchinelli, existe una norma general para combinar prendas con patrones que pueden ser puntos, rayas e incluso algunas figuras. “Se puede utilizar calcetines lisos y colores fuertes y chillones como anaranjados, verdes y morados”, dice la experta.

Otra regla es que, si el pantalón es liso y los zapatos son discretos, se puede utilizar calcetines con puntos y patrones de combinaciones de tres o cuatro colores.

Estos consejos también pueden aplicarse a otros accesorios como los pañuelos o el reloj, explica Sanchinelli.

Combine los colores

Para combinar las prendas, González explica que los zapatos deben ir acorde a los calcetines. “Si los calcetines son azules o celestes, van con zaparos azul oscuro”, ejemplifica. Otra opción que da González es la de usar calcetines rojos, morados o violetas con zapatos corintos. La clave está en escoger un color específico del diseño y jugar con él.

Que no sea el foco de atención

Vale la pena recordarle que los calcetines ahora son una prenda que se ven y se lucen, pero también es importante tomar en cuenta el mensaje que queremos enviar.

Sanchinelli sugiere que, aunque use calcetines de colores, que estos no roben totalmente la atención. “Mientras más discreta sea la persona en su vestuario, más va a ser escuchada por sus ideas”, expresa la experta.

De acuerdo con esto, González dice que los calcetines deben ser un complemento del atuendo, pero no deben llamar la atención a los pies. “El conjunto debe sentirse como un todo; los calcetines no pueden ser el foco de atención, todo tiene que ser muy armonioso”, añade.

