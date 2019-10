Nueva versión señala que José José habría muerto en un hospicio

José José durante su presentación en los Premios Billboard, en Los Ángeles, octubre de 2012. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Sosa afirmó que su padre murió tranquilamente en un nosocomio; sin embargo, otra versión señala que el “príncipe de la canción” habría muerto en un hospicio de la Universidad de Miami, Estados Unidos.

El sitio Quién reveló que en entrevista con el programa Ventaneando, la compositora Lolita de la Colina, autora de varios éxitos del cantante, reveló los detalles de esta noticia y lamentó que la familia no valore la relevancia de la trayectoria del interprete.

“Ahí lo ayudaron a morir en paz. Tengo entendido que le inyectaron valium para sedarlo y que se fuera lo más tranquilo posible. Esto es lo más reciente que tengo de información”, afirmó De la Colina, según añade la publicación.

Esta información de que el cantante falleció en un hospicio y no en un hospital golpeó a los hijos mayores de José José.

Fue durante la conferencia de prensa que José Joel y Marysol dieron la tarde de este martes 1 de octubre en Miami, donde se enteraron del lugar y las condiciones en las que murió su papá.

“La niña llegó a la mala por su papá. Mi papá no tenía por qué aguantar ese vuelo de México a Miami; estaba tranquilo, contento, y llega esta niña a decirle no se qué cosas al oído. Y no sé qué le dijo que mi papá, como pudo, se levantó y dijo ‘Me tengo que ir’”, arremetió José Joel, hijo mayor del interprete contra Sarita, según Quién.

En el centro de la polémica

Sara Sosa, hija del cantante mexicano, está en el centro de la polémica por la muerte del artista y habló con la cadena de noticias Univisión para revelar detalles sobre el fallecimiento.

No deje de leer: José José: Kiki, Anel y Sarita, las tres mujeres en la vida del cantante

“Tuve la oportunidad de estar en sus últimos momentos”, dijo la menor de los herederos de José José. Agregó que “se fue dormidito. Estamos muy agradecidos que fue así”.

“Sus últimas palabras fueron, me dijo que yo le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar”, dijo “Sarita”, como es conocida.

Mientras tanto los hijos mayores José Joel y Marysol anuncian denuncias ante la policía de Miami porque no han podido ver el cuerpo de su padre en Estados Unidos, donde falleció.

Contenido relacionado

José José y las cifras millonarias de una fortuna que no pudo disfrutar

¿Se perdieron? Hijos mayores de José José no saben dónde están los restos de su padre

Hijos de José José van a otra funeraria en busca del cuerpo de su padre y no lo hallan