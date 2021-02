Guatemala inicia con la celebración del Bicentenario

En Iximché iniciaron los festejos de los dos siglos de independencia de España. Foto Prensa Libre.

Guatemala inició con el festejo del Bicentenario de la independencia de España en el sitio arqueológico Iximché, en Tecpán, Chimaltenango con una serie de actividades. Los eventos se extenderán en todo el país hasta septiembre.

Ministros, políticos, atletas de alto rendimiento, deportistas e incluso exfuncionarios se congregaron en la plaza central de la que fue capital del reino kaqchikel para conmemorar los dos siglos de la independencia, con eventos que fueron organizados por el Ministerio de Cultura y Deportes. No obstante, la escasa vacunación empañan los festejos, debido a que las criticas de su costo crecieron en las redes sociales.

El presidente Alejandro Giammattei inauguró las actividades del Bicentenario y expresó que, se debe priorizar el acceso a la educación y la cultura, porque es la única forma de disminuir la pobreza. Además, se debe impulsar el turismo, la industria creativa, la visita a sitios arqueológicos, entre otros.

“Tenemos grandes retos que lograr, Tenemos que fortalecer la justicia, luchar por la igualdad de oportunidades, mantener y defender nuestras libertades. Somos una república democrática, se dice fácil, pero sabemos que debemos esforzarnos cada día más por preservar los privilegios que nos da vivir en democracia”, resaltó. Añadió que la nación tiene problemas como todas las demás, pero también fortalezas y solicitudes, y eso es lo que debe causar unión.

Además, indicó que, se debe desarrollar el talento humano por la economía. Agregó que Guatemala no debería ser un país con tanta pobreza, porque es rico en cultura y naturaleza. El mandatario señaló también que se debe luchar por la justicia y no se debe perder el tiempo en echar culpas.

“Debemos ver hacia el futuro, seamos visionarios. No nos preguntemos por qué, preguntémonos por qué no. ¡Claro que podemos logarlo! Estamos en el año del bicentenario de Independencia y por supuesto hay celebrarlo, pero esforcémonos por lograr ese país en armonía que tanto hemos deseado. No podemos perder más el tiempo echándonos la culpa y quejándonos allá afuera, en el mundo”, afirmó.

Durante las celebraciones se invocó a los Cuatro Pueblos, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó el himno nacional y se transmitió un vídeo del baile de las Doncellas. Además, se cantó la canción del Bicentenario interpretada por el grupo Esperanto y Melany.

Los asistentes también presenciaron el show y mapping del Popol Vuh y el encendido de la antorcha, la cual visitará municipios y cabeceras departamentales del país para efectuar actividades turísticas, culturales y deportivas en el marco del fuego patrio.

Hacia cada ruta se dirige una antorcha madre en un vehículo que llegará a los 200 lugares y llevará el fuego a las antorchas que se quedarán en los municipios, las cuales serán encendidas por las autoridades locales durante las actividades culturales y turísticas.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes y el Instituto Guatemalteco de Turismo -Inguat- trabajarán para promocionar de manera conjunta la conmemoración de esta importante fecha durante el transcurso del año 2021.

Se han preparado 200 actividades y eventos enfocados a la cultura y el turismo que se realizarán en varios municipios de los 22 departamentos del país.

Las tradiciones, la gastronomía, los héroes de distintas épocas y la esencia de una nación serán resaltados.

Acerca del bicentenario

El Bicentenario de Independencia es una oportunidad histórica para celebrar los acontecimientos importantes que han transcurrido desde 1821 hasta 2021.

Además, es un momento ideal para estimular el turismo cultural, así como el de naturaleza, incentivando la visita a museos, centros culturales, sitios y parques arqueológicos. Siempre tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad para hacerlo de manera responsable.

En este sentido, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Inguat y autoridades municipales locales han tomado las medidas de bioseguridad y el sistema de alertas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que se respeten los aforos autorizados en cada lugar.

