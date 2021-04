Guatemalteca entre la lista mundial de jóvenes que están moldeando el futuro de la gastronomía

Bibi la Luz es una guatemalteca seleccionada en el listado de los 50 Next. El listado busca inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, rindiendo homenaje a estos jóvenes entre toda la diversidad de la gastronomía. (Foto Prensa Libre: 50 Best Restaurants)

Al comenzar la pandemia la iniciativa The World’s 50 Best Restaurants lanzó listados que destacan el trabajo de propuestas innovadoras en el mundo de la gastronomía. En el 2020 por ejemplo, los restaurantes guatemaltecos Flor de Lis y Diacá estuvieron en una selección exclusiva por mantener el Espíritu de América Latina.

El 2021 también trae excelentes noticias para Guatemala porque presentaron el pasado 20 de abril un nuevo listado llamado 50 Next que busca reconocer a los jóvenes menores de 35 años que a través de sus iniciativas están generando cambios.

En este listado está Bibi la Luz González, de 33 años, fundadora de la organización Come Mejor Wa’ik, en la categoría Activistas Pioneras (Trailblazing Activists), quien es la única que representa a la región centroamericana y es una de las ocho seleccionadas de América Latina y El Caribe.

En el proceso se recibieron 700 aplicaciones y fueron seleccionados 50 jóvenes directamente por Basque Culinary Center, socio académico de 50 Next., entre los que González destacó por su proyecto.

La lista inaugural está compuesta de 24 mujeres y 19 hombres de 34 países, provenientes de seis continentes. Dentro de la 50 Next, se abrieron sietes categorías: producción, tecnología, educación, industrias creativas, ciencia, tecnología y activismo.

William Drew, director de Contenido de 50 Best, expresa sobre este reconocimiento que “a medida que el mundo de la gastronomía se esfuerza por recuperarse de los efectos devastadores de la pandemia, para nosotros es más importante que nunca apoyar, empoderar y reconocer a quienes se encuentran en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas. Al reunir esta lista verdaderamente diversa de jóvenes con el apoyo de Basque Culinary Center, la región de Bizkaia y la familia 50 Best, nos comprometemos a nutrir, elevar y proporcionar una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía. 50 Next nos permite conectar a los líderes de hoy con la próxima generación”.

Por su parte, la guatemalteca expresa que “estar dentro de esta lista es surreal. Es la valoración de una dedicación extensa por varios años. Es la validación que las ideas, pensamientos y acciones que fomentamos, tienen sentido (por más que hayan parecido descabelladas para muchos). Estamos listos para seguir haciendo transformaciones mejoradas a partir y hacia los alimentos. Estoy infinitamente agradecida con las personas que han marcado este viaje, especialmente mi mamá, el equipo de Wa’ik, aliados, amigos, la nominación por parte de Social Gastronomy Movement y todos los equipos que han hecho posible esta lista. El año pasado marcó un antes y un después de Wa’ik, y lo que vemos este año es el cúmulo de esfuerzo y dedicación, especialmente desarrollada en el 2020″.

Como mensaje también agrega que ha sido difícil trascender con las nuevas ideas en el propio país porque son cuestiones que desafían para cambiar. “El año pasado fue un año de cambios…quizá no era de la forma que lo buscábamos, pero si en esa época no logramos mejorar ¿qué nos queda?”, expresa la guatemalteca.

El nacimiento de Come mejor Wa’ ik

La idea nació en 2015 y se inauguró en 2016. Come mejor Wa’ik es una organización sin fines de lucro que tiene una variedad de formas para reducir la malnutrición con servicios, productos y conferencias a nivel multi-sectorial presencial y digital.

En ese entonces se enfocó en familias de medianos a bajos recursos en áreas urbanas, “en esos años había una explosión de iniciativas en áreas rurales y existía otra área desatendida que era esta en áreas urbanas”, explica.

Wa’ik significa en K’iche’ “comer” con una interpretación de comer una comida saludable y nutritiva. Bibi quiso captar su visión en esta palabra de cuatro letras, resaltando la identidad cultura originaria del país, y especialmente hacer honor a sus abuelos originarios Quiché y Xela.

De niña González tenía problemas de alimentación con alergias y otras situaciones y su mamá fue un gran pilar para el aprendizaje de comer sano y tener una mejor calidad de vida. En sus estudios universitarios encontró más sobre el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria y otras temáticas en las que vio la oportunidad de explorar y se enfoco en ello hasta establecer Wa´ik.

Wa’ik se detuvo entre 2017 y 2019, pero regresó con nuevos proyectos, una nueva junta directiva, la búsqueda de fondos y trata de fusionar no solo seguridad alimentaria, sino temas climáticos y derechos humanos. Aquí se abrió a más sectores, a personas de todo tipo de ingresos y en diferentes localidades tanto urbanas como rurales. “Encontramos que la malnutrición no discrimina”, expresa González.

En 2020 se dan algunos cambios de rumbo. Se quería establecer un lugar para generar fondos a través de un sistema educativo, pero al llegar la pandemia esto quedó detenido.

Junto a sus padres se preocuparon que en una crisis de salud, en plena pandemia se dieran alimentos con productos que enfermaban a la población o en medidas desproporcionadas. A raíz de esto crearon las Canastas Mejoradas Wa’ik, con el 65% de frutas y verduras, 20% granos, y 15% alimentos complementarios.

“Era otra forma de dar educación a través de un producto al dar canastas con múltiples colores y con productos vivos”, explica González. Al distribuirla también se entregaba una guía escrita y clara para aprender a preparar de manera más saludable los alimentos.

Para estas canastas se buscó apoyar a vendedores y productores de mercados locales con la compra de sus productos y se establecieron canales para conseguir alimentos con otras instituciones.

González invita a las personas que se quieran sumar a Wa’ik y a participar en las distintas iniciativas que tienen durante el año.

Más de Bibi González

Ella es licenciada en estudios internacionales (Uruguay), MA. Economía Política Internacional (University of Warwick, Reino Unido), y tiene estudios de Desarrollo Económico (Brasil). Ha trabajado en organismos internacionales (Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentos, proyectos del BID), organizaciones no gubernamentales, medios periodísticos y academia.

Es Community Champion de Global Shapers, parte del YLAI Alumni Board (Young Leaders of the Americas Initiative), delegada por One Young World, un proyecto de jóvenes líderes con el que fue como representante de Guatemala a Tailandia donde participó como expositoras en 2015; fue parte de Trust Changemaker the Thomson Reuters Foundation, en donde aprendió sobre derechos de las mujeres; también ha participado en Climate Reality Leader, World Merit, parte de Social Gastronomy Movement, y grupos de altos nivel en temas climáticos y alimenticios.

Dos de sus historias de vida están reflejadas en el libro The Serendipity Mindset de Christian Busch y fue ganadora del tercer lugar de Héroes de la Pandemia 2020 por la Fundación Isabel Gutiérrez de Bosch en Guatemala por las Canastas Mejoradas Wa’ik, y perfilada en publicaciones del Foro Económico Mundial y NBC News como mujeres liderando la equidad de género en 2021. Es conferencista, autora y activista de comunidades.