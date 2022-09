Lagartija Abronia Anzuetoi es vista en el Volcán de Agua después de 50 años

No representan peligro

En el mundo hay más de 3 mil especies de lagartijas descritas y en Guatemala están divididas en distintas familias. Uno de los datos más recientes es que se han descrito 106 tipos. En el hogar pueden eliminar cucarachas, plagas de jardín y otros insectos. Son de diversos colores y no representan ningún peligro para los humanos. Tiene múltiples beneficios, como el control de posibles vectores de enfermedades. Si encuentra una en su casa no la mate. Lo mejor es capturarla poniéndole una escoba encima, echarla en una cubeta o llevarla al jardín o un área verde cercana y soltarla. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el 40.7% de los anfibios, el 25.4% de los mamíferos, el 21.1% de reptiles y el 13.6% de las especies de aves se enfrentan a la amenaza de extinción.