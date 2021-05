Rusia enviará a una actriz y un director de cine a la EEI para rodar la primera película en el espacio

La agencia espacial rusa Roscosmos anunció el jueves que enviará a la actriz Yuliya Peresild y al director Klim Shipenko a la Estación Espacial Internacional (EEI) para grabar allí la primera película de ficción rodada en el espacio.

“La partida de la expedición está prevista para el 5 de octubre de 2021 desde el cosmódromo de Baikonur, a bordo de la nave espacial Soyuz MS-19”, informó Roscosmos en un comunicado.

El filme, dirigido por Shipenko (autor de “Kholop”, “Salyut-7” y “Text”), ya tiene el título provisional de “El desafío” y será un “drama espacial”, según la agencia.

El comunicado no da detalles sobre la historia de la película y el papel que tendrá Peresild.

El proyecto está coproducido por Dmitri Rogozin, el jefe de la agencia espacial rusa.

Además de la producción cinematográfica que Rusia apoya, en los últimos años se ha incrementado el esfuerzo internacional por implementar el turismo espacial. El primer viaje está más cerca de lo que se esperaba.

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa y su asistente Yozo Hirano serán los próximos turistas a bordo de la Estación Espacial Internacional, anunció este jueves la agencia espacial rusa Roscosmos, previendo su viaje el 8 de diciembre.

“La duración del viaje espacial será de 12 días”, indicó la agencia en su página en internet, explicando que el entrenamiento de la tripulación comenzará en junio.

Además, el excéntrico multimillonario japonés, que hizo fortuna con la moda en internet, previó que ocho personas le acompañen en un viaje de turismo espacial alrededor de la Luna, programado para 2023 con SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

“Siento mucha curiosidad por cómo es la vida en el espacio, así que he previsto descubrirla por mí mismo y compartirla con el mundo a través de mi canal de YouTube”, comentó Yusaku Maezawa en un comunicado de Space Adventures.

Japanese e-commerce entrepreneur and world-renowned art collector Yusaku Maezawa announces his plan to visit the International Space Station on a flight arranged by Space Adventures. Launch scheduled for December 8, 2021. @yousuckMZ #space #ISS https://t.co/C5HYbw87wc

— Space Adventures (@SpaceAdventures) May 13, 2021