Sale a luz el posible heredero de José José y comparten video con su hija Sarita Sosa

View this post on Instagram

Descansa en paz papito. Gracias por los momentos bellos que logramos compartir. Aun no puedo creer que te nos adelantaste. Nos vemos al rato. Disfruta del cielo en compañía de Dios, Margarita, tu familia y amigos. ❤️ #quevivaelprincipe #josejose #descansaenpaz #graciasdios