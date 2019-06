6 pasos para perder el miedo a hablar en público

Manejar los nervios, preparar y ensayar el discurso es lo que debe hacer para que su experiencia sea un éxito. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Hablar en público es algo que puede aprenderse y mejorarse con el paso del tiempo.

1. Conozca bien su material

Si tiene dificultad para hablar en público improvisar mucho no es una buena idea. Aunque ser espontáneo y compartir ideas válidas que se le vengan en el momento sí es recomendable, lo es más aún que se prepare para asegurarse de que su presentación será exitosa. Investigue, conozca bien el tema, qué dirá y cómo lo hará. Estar seguro de que sabe de qué está hablando es una herramienta esencial.

2. Practique

Una vez tenga su presentación armada, es momento de practicar su discurso. Puede iniciar haciéndolo frente a un espejo, poniendo atención a la forma en la que se desenvuelve. Luego hágalo frente a un familiar o amigo y pídales sus sugerencias.

Conforme practique su presentación se irá sintiendo más cómodo y la idea de hacerla frente a un público le resultará menos intimidante.

3. Exponga de forma clara y directa

Procure utilizar frases cortas y directas, y si dará ejemplos no se extienda demasiado porque puede que quien lo escuche pierda de foco el tema principal. Además, evite usar un lenguaje demasiado especializado y no se extienda demasiado en su presentación.

4. Utilice recursos visuales como apoyo

Contar con videos o fotografías, e incluso con material físico para la audiencia le quitará presión porque la atención no se concentrará solamente en usted todo el tiempo. Además, las imágenes podrán ayudarlo a continuar con su presentación si en algún momento duda de lo que debe decir. Si utiliza diapositivas procure no saturarlas de texto, porque además de resultar tedioso para su audiencia, parecerá que carece de confianza o que no domina el tema que está exponiendo.

5. Sea consciente de su lenguaje no verbal

Cuando practique (incluso puede grabarse en video) fije su atención en los gestos que hace, la velocidad y volumen con el que habla, si parpadea mucho o tiene muletillas al hablar. Al estar consciente de ello debe buscar la forma de modificar estas muestras de nerviosismo.

6. Muévase a lo largo del escenario

Divida al público en tres partes (izquierda, centro y derecha) y muévase lentamente por el escenario a modo de dirigirse a cada sección.

¿Cómo controlar los nervios?

En su libro Aprender a hablar en público, Simón Hergueta habla de las reacciones físicas que podría causarle este miedo, como músculos tensos, sudoración, estómago revuelto, ritmo cardíaco acelerado, respiración agitada y otras. Para contrarrestar estos efectos, Hergueta sugiere aprender y practicar técnicas sencillas de respiración y relajación (respire hondo y exhale el aire lentamente), de manera que cuando empiece a sentir tensión, tenga la habilidad de reducir esa sensación hasta un nivel aceptable.

Además, afirma que los primeros 10 minutos que anteceden a la conferencia son cruciales porque es ese momento en el que el público se va formando una impresión sobre usted. En su libro, Hergueta comparte estas sugerencias:

1. Asegúrese de que su aspecto personal coincide con el que realmente quiere tener. Lo importante es que se sienta cómodo y relajado.

2. Puede ser útil que antes de que comience la presentación formal se presente ante al auditorio.

3. Usted puede elegir entre estar serio o sonreír. Si sonríe tendrá al público más cerca y esto es muy positivo porque hace que los demás se sientan a gusto. Sin embargo, si usted no tiene deseos de sonreír es mejor que no finja.

4. Sea amable y cortés. Actuar de forma antipática o engreída solo le dificultará las cosas.

