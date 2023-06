Alejandro Sanz y su salud mental: 8 famosos que han sufrido depresión y ansiedad y los diversos factores que la generan, según expertos

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”, fue parte del mensaje que escribió el intérprete de Corazón partido y Amiga mía en su cuenta de Twitter.

Tres días después, el 29 de mayo, el cantante hizo una nueva publicación en la que agradecía el apoyo que recibió. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, afirmó en la misma red social.

A pesar de que el cantante español no especificó qué provocó su crisis de salud mental, este 30 de mayo el paparazzi Jordi Martin aseguró que era porque atravesada un momento de dolor y tristeza debido a una estafa que lo tendría en bancarrota.

“¿Por qué se deprimen si tienen fama?”

Varios mensajes de apoyo estuvieron enfocados en el agradecimiento por hablar acerca de la salud mental y cómo muchas personas también se sienten mal. “No estás solo, muchos nos sentimos así”, “Hay que ser valiente para decir esto, pero sabes que ayudas a mucha gente” y “Gracias por ser vulnerable”, se lee entre los comentarios.

Para la psicóloga clínica Carmen Solís, el que personalidades que son reconocidas a nivel mundial hablen acerca de la salud mental ayuda a quitar el “estigma y vergüenza” que hay alrededor de temas como la depresión y ansiedad.

Según la profesional, muchas veces se considera que por tener dinero y fama no se tienen problemas de salud mental, pero en realidad todos estamos propensos a que un problema o diversos factores nos generen depresión y ansiedad.

La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno de salud mental común que puede describirse como sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado; mientras que la ansiedad se caracteriza por miedo y preocupación excesiva.

Hay muchos factores que causan la depresión: enfermedades severas, factores biológicos y factores psicosociales, como situaciones que generan estrés en la vida laboral, afectiva y de relación.

La pérdida de trabajo, divorcio o separación, el fallecimiento de un ser querido, problemas económicos fuertes y el aislamiento social son algunas causas frecuentes de la depresión. También influye la capacidad que tiene cada persona para enfrentar situaciones complicadas y de estrés, indica el psicólogo Gustavo Contreras.

“Ante los problemas de salud mental, como la ansiedad y depresión, no importa la fama o el dinero, sino la personalidad. Un problema para alguien puede ser insignificante, mientras que para otros puede ser muy grande y angustioso”, opina el profesional.

Por ello, la salud mental se define como un estado de bienestar mental que permite hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar habilidades, aprender y trabajar adecuadamente. Es parte de nuestro bienestar y sustenta las capacidades para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en que vivimos.

“La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta lo que sentimos, decimos y hacemos, por eso hay que cuidarla haciendo cosas que nos hagan sentir bien. El autocuidado es la clave para controlar el estrés y aumentar nuestras energías”, indica Solís.

Famosos y artistas que han pasado depresión

Alejandro Sanz ha sido el famoso que últimamente ha hablado acerca de su estado de salud mental, sin embargo, no ha sido el único. Distintas personalidades han usado las redes sociales, videos, documentales y otros medios para dar su testimonio.

A continuación se enlistan algunas personalidades del mundo del espectáculo que han hablado de sus problemas, de su salud mental.

1. Cara Delevingne

La actriz y modelo, durante una entrevista en el 2019, mencionó los cuadros de ansiedad que ha vivido desde su adolescencia, incluso, que la han llevado a tener pensamientos suicidas. A finales del 2022 ingresó a rehabilitación, debido a una crisis existencial que tuvo luego de que se viralizaran imágenes de ella afuera del aeropuerto en Los Ángeles con un aspecto que hizo cuestionar su salud mental.

“No estaba bien… es desgarrador porque pensaba que me lo estaba pasando genial, pero en algún momento tuve que reconocer que no tenía buen aspecto. Ya sabes, a veces necesitas hacer una revisión de la realidad, por lo que en cierto modo las fotos fueron algo por lo que estar agradecida”, dijo a la revista Vogue.

2. Ariana Grande

Por medio de redes sociales, en el año 2019, la cantante habló sobre su lucha contra los ataques de ansiedad, aunque antes ya lo había hecho acerca de la depresión. “Hola amores míos. Es hora de ser sincera. Mi depresión y ansiedad han estado a unos niveles muy altos últimamente”, publicó antes de anunciar que tendría que cancelar las reuniones con seguidores previo a un concierto, para guardar energías para su presentación.

Durante una entrevista para el especial de la BBC One, la cantante también habló acerca de los trastornos de ansiedad, angustia y tristeza que vive.

3. Arón Piper

Luego de su éxito como protagonista de la serie Élite, el actor confesó en una entrevista que la adolescencia fue una etapa dura de su vida por malas compañías y una crisis de identidad que le provocó depresión cuando tenía 17 años.

“Mis primeros años en Madrid fueron horribles, venía de una depresión y de una crisis de identidad. (…) Me invadió la ansiedad por todos lados. No era capaz de subirme al metro, por ejemplo, me tenía que bajar. Lo pasé fatal”, dijo en una entrevista a la revista GQ.

4. Justin Bieber

En el documental JB Next Chapter, el cantante menciona que en las etapas más duras de su vida ha tenido cuadros de depresión y ansiedad.

Bieber comenta que durante su adolescencia probó diferentes sustancias, así como “cualquier en la industria y personas que experimentan y hacen cosas normales de crecimiento. Pero mi experiencia fue frente a las cámaras y tenía un nivel diferente de exposición. Tenía mucho dinero y muchas cosas”.

Luego añade que esa etapa provocó que fuera tratado por depresión y que tuvo pensamientos suicidas.

5. Lady Gaga

En el año 2020, Lady Gaga confesó que uno de los grandes problemas que enfrentó durante la grabación de su disco Chromatica fue la depresión, pero que este material fue el que la ayudó a superar ese momento oscuro de su vida.

“Solía despertar por las mañanas y darme cuenta de que era ‘Lady Gaga’. Y entonces me deprimía y ponía triste, y no quería ser yo misma”, dijo a la revista People. Añadió que se sentía amenazada por las cosas, ritmos y privilegios que le había dado su trabajo.

La cantante también mencionó anteriormente acerca del traumático episodio que vivió al inicio de su carrera cuando fue abusada sexualmente.

6. J Balvin

“Hablar en público sobre ansiedad y depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida”, dice J Balvin en el documental The boy from Medellín, que se estrenó en el 2021 en Amazon Prime.

En la producción, el cantante menciona cómo fueron los inicios de su carrera y sus problemas con la ansiedad y depresión. Estos comenzaron cuando se mudó a Miami y donde vivía una vida que lo llevó a probar pastillas para poder dormir y luego tuvo depresión.

Cuando comenzó a tener pensamientos suicidas, el intérprete de Mi gente regresó a Colombia con su familia para pedir ayuda. “La meditación me ha salvado la vida; gracias a ella no tomo drogas ni bebo alcohol”, menciona.

7. Katy Perry

En el 2020, Katy Perry comentó en una entrevista que sufrió de depresión a tal punto que no quería levantarse de su cama. “En el pasado, pude superarlo, pero esta vez sucedió algo que me hizo caer. Realmente tuve que emprender un viaje de salud mental”, indicó a Vogue India.

Este episodio lo vivió cuando su álbum Smile fue publicado, debido a que no tuvo buena aceptación por el público. En ese momento se sintió avergonzada y un “poco torcida” por comenzar a tomar medicamentos para la salud mental. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que su bienestar emocional debía ser prioridad.

8. Adele

La cantante británica dio una entrevista en el 2021, antes del lanzamiento de su álbum 30 y después de su divorcio. Adele indicó que durante este episodio de su vida estuvo propensa a la ansiedad, pero que “mucha terapia”, deporte y meditación la ayudaron a salir adelante.

“Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día”, dijo respecto a cómo el ejercicio y la actividad física le ayudaron a mantener una buena salud mental.