Algunos padecimientos físicos son provocados inconscientemente ¿qué tan cierto es esto?

El ser humano sufre muchos padecimientos físicos, algunos de ellos provocados inconscientemente por él mismo.

Comparto unos casos que he tratado en consejería para ilustrar el tema: Una persona había sufrido en su infancia maltrato físico, verbal y abandono lo cual llevaba en su interior como una herida emocional no sanada, en su vida adulta tenía problemas en su matrimonio y trabajo por tal circunstancia sin reconocerlo se le estaba cayendo el pelo. Al iniciar el proceso de sanación interior, descubrir su carga emocional y lograr serenidad el pelo ya no se le cayó.