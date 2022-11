Aprende a ser feliz en pareja

Las luchas de poder

Un fenómeno usual en parejas que, no adquirieron las herramientas emocionales necesarias durante el noviazgo para resolver los problemas cotidianos de la convivencia, son los patrones y esquemas tóxicos que comienzan a generar una forma de lucha de poder en la relación.

Estas acciones son resultado del egocentrismo y la necesidad de demostrar quien tiene el poder dentro de la relación. Algunos síntomas comunes que nos pueden ayudar a identificar si en nuestra relación hay lucha de poder son:

Aferrarse a tener siempre la razón, perdiendo la capacidad de escuchar y comprender al otro.

Buscar sus propios intereses y centrarse únicamente en sus necesidades.

Ser perfecto o perfecta, por medio de argumentos en dónde asevera no cometer errores.

Idealización de la pareja perfecta, al sentir que tienen que tener el control de la relación para evitar desavenencias.

En todas las relaciones humanas hay luchas de poder, y todos queremos ganar todas y cada una de las batallas que libramos contra los demás. Las relaciones de pareja no son la excepción y por ello se requiere un enorme trabajo en equipo, mucha complicidad, generosidad, solidaridad, sinceridad, honestidad, y mucha comunicación.

Dejar las luchas de poder en una relación no es tarea fácil, muchas veces se requiere de ayuda profesional. Algunos ejercicios para solucionar este fenómeno son: trabajar el ego, aprender a ceder, reconocer que el amor no es una guerra, establecer los límites de cada uno, aprender a practicar la comunicación amorosa, cuidar los gestos, tono y palabras para no herir sentimientos, y encontrar el punto a favor de ambos.

La clave: roles en pareja

¿Qué es lo que hace que una relación de pareja sea satisfactoria para ambos? Pese a que no existe una respuesta perfecta, es evidente que todas las personas desempeñamos roles en nuestras relaciones sociales, y las de pareja no son la excepción.

Es inevitable asumir roles en la pareja en determinados momentos; la clave está en el diálogo permanente, en la petición al otro, y en la observación de las necesidades propias, pareja y vínculo que los une.

Los roles asignados tanto a mujeres como hombres en la relación de pareja suceden en: compromiso, sexualidad sana, comunicación afectiva, buen manejo y control de inteligencia emocional y cuidado de la relación.

*Psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en terapias de pareja, psicología infantil y familiar. PBX: +502 2507 9029. Whatsapp: +502 5571 9303. Email: info@bcc.com.gt. Web site: www.bcc.com.gt