Así viven las personas que sufren de migraña

Resultan muy molestos e incapacitantes, pero los neurólogos advierten que automedicarse puede agravar la enfermedad.

“La migraña no es como una lesión de rodilla, no se puede ver físicamente. No puedes decir: ‘Papá, tengo migraña, voy a dejar de jugar’. La gente dice: ‘No veo hinchazón, ni moratones, aguántate’. Me acostumbré a competir con el dolor”, confesó la tenista Serena Williams a la revista People. Thalía y Ben Affleck también padecen esta patología y, como ellos, millones de personas en todo el mundo.