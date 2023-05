Ayuno intermitente: ¿Realmente funciona?

¿Cómo se hace? Hay diferentes formas de hacer el ayuno intermitente, todas implican dividir el día o la semana en períodos de comida y ayuno. Durante los períodos de ayuno se come muy poco o nada en absoluto.

Estos son los métodos más populares: El método 16/8: consiste en restringir el período de alimentación diario a 8 horas, (como por ejemplo de 8 a.m. a 4 p. m.), Luego ayunar durante 16 horas. Este también podría hacerse de forma más prolongada, como podría ser el ayuno 18/6 (ej. 8 a.m. a 2 p.m.)

Hay otros regímenes como el ayuno 5:2, 5:2 modificado, 24/24, pero que en algunos casos puede no ser sostenible en el tiempo, por lo que es importante que antes de someterse a este régimen toda persona tenga una evaluación por un profesional.

Al reducir la ingesta de calorías, todos estos métodos deberían provocar la pérdida de peso, siempre y cuando no lo compense comiendo mucho más durante los períodos de alimentación.

¿Puede el ayuno intermitente mejorar su salud?

Bajar de peso y hacer actividad física ayuda a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como diabetes, apnea del sueño y algunas enfermedades metabólicas. Para estas enfermedades, el ayuno intermitente parece ser tan beneficioso como cualquier otro tipo de dieta que produzca pérdida de peso.

Algunas investigaciones sugieren que el ayuno intermitente puede ser más beneficioso que otras dietas para reducir la inflamación y mejorar las afecciones asociadas con la inflamación, por ejemplo:

Enfermedad de Alzheimer

Artritis

Asma

Epilepsia

Resistencia a la insulina

¿Quiénes no deben de hacerlo?

El ayuno intermitente es seguro para muchas personas, pero no para todos. Saltarse las comidas puede no ser la mejor manera de controlar su peso en algunos casos específicos. En general todos los pacientes con diabetes, sobre todo aquellos que estén bajo un tratamiento hipoglucemiante. Tampoco deben de realizarlo mujeres embarazadas, niños, pacientes que padezcan de enfermedades crónicas como enfermedad renal y hepática, reflujo gastroesofágico no controlado. Hable con su médico antes de comenzar el ayuno intermitente.

Es importante mencionar que si alguien decide realizar este tipo de plan nutricional, sea evaluado previamente y monitorizado durante su proceso por un profesional de la salud, para evitar riesgos innecesarios.