Black Friday: Cinco consejos para hacer compras inteligentes

Planifique su compra

Realice una lista de los productos que desea adquirir, esto le permitirá estar enfocado y no distraerse con las múltiples opciones de ventas que se ofrecen. Usted podrá hacer un estimado de la cantidad que representaría la compra que desea hacer y luego, podrá elegir los productos más importantes y desechar los que considera que no son tan relevantes. Haga un presupuesto, pues la emoción de la fecha y las ofertas pueden hacer que se entusiasme mucho y empiece a comprar y a “aprovechar” los buenos precios. Debe ser cauteloso porque sin darse cuenta puede llegar a gastar una gran cantidad de dinero. Por eso es importante crear un presupuesto, mucha gente ahorra durante varios meses para tener una buena suma de dinero disponible para invertir, pero si usted no lo hizo, es recomendable que primero realice los pagos que debe saldar en el mes, calcule todos los compromisos pendientes y aparte ese dinero. Así tendrá un aproximado de cuánto tiene disponible para comprar, procure no excederse de esa cantidad porque debe tomar en cuenta los costos adicionales que requiere el envío a domicilio y los impuestos.

Compare precios

Navegue unos días antes por páginas que ofrezcan productos parecidos o iguales a los que usted ha pensado comprar. De esta forma podrá conocer los precios de los productos que desea adquirir para comparar las ofertas que ese día le presenten. En algunas ocasiones el descuento no suele ser tan relevante como lo hacen ver. Interactúe y dé seguimiento a sus sitios de compras favoritos a través de las redes sociales, manténgase al tanto de las ofertas y promociones. Estos canales son importantes porque a través de ellos, las tiendas dan adelantos sobre lo que vendrá y recompensan a sus seguidores con notificaciones sobre descuentos e incentivos para Black Friday. Comparta esa información con sus amigos.

Hágase miembro del club

Muchas tiendas tienen ciertos programas de fidelización como parte de sus estrategias de marketing, son clubes o programas de membresías que brindan la oportunidad de premiar el comportamiento de compra de los clientes. A través de ellos se envían alertas de compras para este día tan especial.

Lea la información

Todas las tiendas tienen políticas sobre las compras, las devoluciones y las variaciones en los precios de sus productos, usted debe conocerlas y prestarles mucha atención. Lea todos los detalles incluidos en las descripciones de los productos, algunas empresas tienen seguro de devolución que incluye el costo del envío, pero otras no y si algún producto no llena sus expectativas, usted tendría que pagarlo o quedarse con algo que no va a utilizar. En cuanto a la ropa, compare las medidas y confirme la talla, recuerde que hay diferentes rangos de tallas de acuerdo al mercado al cual se dirigen, por ejemplo, hay talla europea, americana (Estados Unidos), asiática y colombiana, entre muchas otras.

Revise la seguridad de la página

Puede confirmar la seguridad de la página en la cual comprará, confirme que aparezca un candado en la parte superior izquierda, esto indica que la página es segura y usted puede acceder a ella con mayor tranquilidad. Si presta atención, también aparece una s luego de http, así: https://, esta letra hace ver que la página ofrece mayor seguridad. Compruebe si la página cuenta con políticas de privacidad, aviso legal y datos de contacto para tramitar alguna devolución. Hay una recomendación que siempre se ha hecho al comprar en línea y es la de evitar usar wifi o equipos públicos para realizar las transacciones porque se corre el riesgo de que alguien tome su información personal y la utilice para cometer fraudes.

Fuentes: Compras en línea, Trascendencia Financiera, César Tánchez; Consumerreporot.org, 10 mejores consejos para comprar en Black Friday; Asociación Colombiana de Ingenieros en Sistemas, ACIS, Tips para hacer compras en Black Friday; www.pandasecurity.com, 7 consejos para comprar online de forma segura.