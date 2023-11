Black Friday: Sáquele provecho a las ofertas de la temporada

“En la temporada de Black Friday conviene aprovechar los precios accesibles, pero es mejor aprovechar productos y marcas de mejor calidad, y que normalmente no están en descuento o que su valor es más elevado, en la línea de ropa, accesorios, joyería, perfumes, maquillaje, cuidado de la piel o electrodomésticos, afirma la fashonista Alejandra Lemus, conocida como “@Ave_raris”en su Instagram.

“Es mejor la calidad que la cantidad, de lo contrario se comprará un montón de cosas solo porque están muy baratas, pero es muy probable que algunos artículos terminan olvidados, con etiqueta en el closet. Importante también ver fechas de vencimiento si el producto aplica, para que no sean muy próximas”, agrega Lemus.

Compras para el hogar

Para que nuestro hogar sea lo más agradable y cómodo posible, es importante invertir, y renovar, ya que las tendencias van cambiando, explica Celia Galindo, decoradora de interiores.

Las alfombras son buenas opciones para adquirir, ya que hacen los hogares más cálidos y enmarcan muy bien los espacios.

También puede aprovechar los descuentos para comprar iluminación, que puede llegar a ser un elemento básico en los ambientes, y sobre todo una pieza decorativa muy cara en temporadas normales. Así que conviene estar atentos a esos precios más favorables en estos días.

Si busca renovar las sillas para el comedor, prefiera las que son de tela lavable. Y si se trata de mobiliario para trabajar en casa, verifique que sea apto para la ergonomía del cuerpo.

Vestuario en línea

Si las compras se hacen en línea es mejor comprar en el cyber monday, que es cuando hay mejores descuentos en línea, explica Alejandra Lemus.

Si son zapatos y ropa, es esencial ver la tabla de tallas en medidas y medirse para confirmar, en especial si no se ha comprado antes de esa marca. También sirve mucho ver los comentarios de otros clientes del producto, si tienen malos reviews, mejor no comprarlo.

“Si la prenda o calzado está dañado y no hay de nuestra talla, entonces no es para mí”, ese es mi lema, dice Lemus. “Si algo te encanta demasiado y no es mucho lo que hay que alterar, y lo puede arreglar el sastre de confianza, entonces animarse a adquirirlo”, afirma.

Razonar su compra

Es mejor analizar siempre el presupuesto para hacer este tipo de compras y sobre todo tener un listado de lo que se requiere comprar. Considerando las cosas que realmente nos encanten, las que realmente necesitemos y vayamos a usar, y llegar estrictamente a ese objetivo.

También, esta es una buena oportunidad para conseguir regalos de navidad, pero siempre tomar en cuenta que la mayoría de productos con estas promociones no tienen cambio, entonces solo es de estar seguras que conocemos a quien le vamos a regalar y que sepamos que le va a encantar, agrega Lemus.

Tendencia de consumo

Los productos más consumidos en Black Friday hasta 2023, basándome en las tendencias que vimos en 2021-2022, incluyen tecnología con un 40% (teléfonos inteligentes, televisores, laptops), moda con un 30% (ropa y accesorios), y juguetes con un 20% aproximadamente, afirma Jose Kont, Director de Cuantico, de la firma de investigación en la industria de Capital de Riesgo y Mercados Emergentes de LATAM.

Además, entre las novedades, los nuevos productos en demanda en ofertas y que son exportados desde Centroamérica, incluyen artículos de moda sostenible, café, chocolate de especialidad, y artesanías locales.

Más precavidos

A los consumidores se les recomienda aprovechar para comprar productos de alto valor como tecnología y electrodomésticos, que ofrecen descuentos significativos.

Considerar compras planificadas para evitar gastos impulsivos, es decir, antes de salir a un centro comercial o a una tienda, tener claridad de lo que se desea comprar para evitar adquirir promociones de productos que luego no son necesarios, asegura José Kont.