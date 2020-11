Cañón de Ozono y Luz UV: el sistema que propone un médico guatemalteco para desinfectar y eliminar virus, bacterias y prevenir el covid-19

Gustavo Monzón cuenta con más de 25 años de trabajo en la medicina e investigación. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Desde que se dio a conocer el primer caso de covid-19 en Guatemala, el pasado 13 de marzo, ha crecido el interés por entender el comportamiento de la enfermedad y especialistas en la medicina local han aportado su conocimiento para ayudar a prevenir el contagio.

En la actualidad, el mundo tiene la atención puesta en el brote de coronavirus debido a su fácil propagación y la humanidad enfrenta la pandemia que supera los 54 millones de contagios y más de 1.3 millones de muertes. Además, algunos países avanzan con el desarrollo de una vacuna contra el covid-19, pero aún hay preguntas que se tienen que responder mientras científicos piden un método estándar para evaluar su eficacia.

Medicina e investigación en Guatemala

Con más de dos décadas de trabajo, el médico y cirujano guatemalteco Gustavo Monzón se ha enfocado a investigar los beneficios de la medicina natural y ha elaborado varias fórmulas para mejorar la salud de sus pacientes. Además, es naturópata, quiropráctico e iridólogo, y ha sido condecorado con varias distinciones a nivel nacional e internacional por los resultados obtenidos con su trabajo.

“Ya son más de 25 años en el ejercicio profesional con mi clínica, la cual cuenta con un equipo de profesionales en varias áreas debido a que nuestra misión es la búsqueda de una mejor salud y nutrición. También estamos concentrados en satisfacer las necesidades reales de los pacientes”, dijo Monzón, quien tiene una clínica familiar en la zona 12 capitalina, donde atiende a personas que lo visitan de varios departamentos del país.

De acuerdo con Monzón, a su clínica llegan personas con varias enfermedades y desde marzo último, la mayoría de sus pacientes le han consultado sobre el covid-19. El médico guatemalteco les ha recalcado la importancia de la prevención y las medidas de higiene como el lavado constante manos, el uso de gel y mascarillas, cuyos protocolos los actualiza constantemente la Organización Mundial para la Salud (OMS). Además, les comparte recomendaciones de cómo debe ser la limpieza en la casa y las superficies.

“Desde que comenzó la pandemia del coronavirus he estado investigando junto a un grupo de colegas y hemos encontrado alternativas eficaces que ayudan a prevenir el contagio”, indicó Monzón al referirse al sistema de un cañón de ozono y luz UV.

Cómo funciona el Cañón de Ozono y Luz UV

El médico guatemalteco dijo que este instrumento es fácil de usar, ligero y muy manejable. Sin embargo, el médico e investigador guatemalteco comparte recomendaciones para las personas que adquieran este cañón lo utilicen de forma correcta.

Para utilizarlo necesita conectar a la clavija de alimentación y presionar el interruptor ON/OFF.

Al momento de activarlo, la habitación u oficina deben de estar vacías (sin personas y sin mascotas).

El cañón incorpora un ventilador que permite pasar aire ambiente por su interior junto a la luz violeta y eso esparce el O3 en el área que se quiere tratar.

El cañón debe de permanecer activo de 3 a 5 minutos para que pueda cubrir un rango de 10 a 20 metros cuadrados.

Después de haber realizado ese procedimiento, se debe de esperar 30 minutos para que el ozono se descomponga en oxígeno.

“Tenemos que tomar en cuenta que, aunque en el país exista mayor movilización y las medidas ya se suavizaron, eso no quiere decir que el virus no esté presente en la sociedad. Los cañones de ozono con luz UV lo que hacen es desinfectar las áreas donde hay un flujo de personas”, comentó Monzón y recordó que la prevención es vital en cualquier tipo de enfermedad y que juega un papel importante con el coronavirus.

“Lo que hace el cañón de ozono con luz UV, es matar el virus que se puede encontrar en un área y los objetos que permanecen en ella. Al tener una máquina de estas, lo que hace es absorber el aire del medio ambiente y lo pasa a través de la luz UV, luego lo saca en forma de ozono para terminar de matar totalmente debido a que es como germicida de alto aspecto”, agregó el médico nacional.

Qué es el Ozono

El ozono es un gas que de normalmente de forma natural se encuentra en la atmósfera que se produce a través de la descarga eléctrica que provocan los rayos en el oxígeno, dándole una molécula más, entonces se convierte en O3. El oxígeno normalmente es O2, por eso el ozono es O3 porque esa descarga eléctrica hace que se divida la molécula.

Cuál es la característica del Ozono

Toda área que está ozonificada es cien por ciento estéril porque el ozono mata virus, bacterias, hongos y todo lo que está a su alrededor, igual la luz UV, tiene las mismas características.

Qué es lo novedoso del cañón

El cañón genera ozono absorbiendo el oxígeno que se encuentra en un ambiente. Utiliza su extractor que jala el oxígeno y lo pasa a través de alto voltaje y la luz UV, ozonificando toda el área. Entonces, si existiera un virus cuando lo absorbe lo mata inmediatamente, devolviéndole al ambiente un aire limpio, ozonificado y purificado.

Cuáles son los resultados que se consiguen con el Cañón de Ozono y Luz UV

Elimina todo tipo de olores y erradica los agentes contaminantes adheridos en paredes, suelos, techos, tejidos o bien aquellos que están suspendidos en el aire: bacterias, virus, hongos.

Está diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves.

En periodos muy cortos de tiempo se consiguen resultados sorprendentes y claramente demostrables.

Evita el uso de ambientadores químicos en habitaciones de hoteles, oficinas, zonas comunes de empresas, hospitales e instalaciones de acceso público, entre otros.

Desinfecta el ambiente, elimina virus, bacterias y ácaros.

Se obtiene una completa esterilización de lugares poco ventilados.

Reduce los síntomas que tienen las personas con asma y alergias de todo tipo.

Obtiene una calidad de aire beneficioso para la salud.

Instalado en lugares de trabajo, reduce drásticamente la posibilidad de contagios entre personas del virus de la gripe.

Elimina virus

Una de las principales acciones del ozono y los rayos UV es la eliminación de los virus. Este gas presenta un alto poder oxidante que lo hace incluso más potente que el cloro. Además, permite la oxidación y destrucción de microorganismos como los virus suspendidos en el aire, sudor o agua.

Elimina bacterias

La principal acción del ozono y los rayos UV es la eliminación de hasta el 99.7% de bacterias y la prevención de su aparición.

Consigue su efecto desinfectante completamente teniendo en cuenta que estos microorganismos no son capaces de generar una respuesta inmunitaria.

Elimina hongos

Una de las principales acciones del ozono y los rayos UV es la eliminación de hongos como los que se muestran a continuación

Monilia albicnas

Trichophyton

Mentagrophytes

También elimina las esporas de los hongos siguientes:

Aspergillus

Clustridium perfringens

Mucor

Oospora lactis

“El cañón da un ambiente apropiado para que las personas que ingresen al área corran menos riesgo de infectarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la higiene es vital y que el lavado de manos y el uso de mascarilla debe ser constante”, añadió Monzón.

Contraindicaciones del Cañón de Ozono y Luz UV

De acuerdo con el médico guatemalteco, al utilizar este dispositivo se debe de considerar algunas recomendaciones. “La única contraindicación o no contraindicación por recomendación de esta máquina, es que, como el ozono en realidad no es bueno inhalarlo porque los pulmones no toleran, para poner a trabajar el cañón se debe hacer en un ambiente donde no se encuentre nadie, ni personas ni mascotas”, aseguró Monzón.

Labor social

Enfocado en que su investigación y trabajo llegue a varios lugares y que beneficie a más personas, Gustavo Monzón ha brindado varios cañones a instituciones locales.

“En muchas partes del mundo usan ozono o UV. La ventaja nuestra es que usamos los dos y el costo es exageradamente bajo en comparación con todos los demás. Nuestro cañón tiene un costo de Q15 mil y, aunque muchas instituciones, clínicas y hospitales puedan adquirirlo, hay otras que necesitan apoyo”, afirmó Monzón, quién recientemente obsequió un dispositivo a los Bomberos Voluntarios.

“Desde que los implementamos, hemos donado estos cañones a clínicas en Belice y a otros colegas en el país, para que cuenten con una herramienta de prevención”, concluyó Monzón.