Como afrontar la muerte de un ser querido

No es recomendable esconder situaciones trágicas a los niños, primero, porque son parte de la vida; segundo, porque el bombardeo que hay en los medios de comunicación y en las redes sociales es fuerte y hace imposible que los niños no se enteren. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque a ciertas edades algunas imágenes pueden hacer daño al niño.

No importa la edad. Ellos están más capacitados para vivir los duelos, de una manera espontánea, que los adultos. Solo necesitan que los padres le permitan expresar sus emociones, y no le envíen mensajes como “no llores” o “los niños grandes no lloran”. Eso es lo mismo que decirles que deben negar, reprimir y evitar lo que sienten.