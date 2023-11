Cómo atraer animales silvestres a su jardín: Cuidados y recomendaciones

“Hay un dicho conocido que establece que no podemos conservar aquello que no conocemos. Tenemos que aprender la importancia de los ecosistemas; no solo por cuál es su función, sino por cómo nos afecta a las personas. Entre más estable y biodiverso sea un ecosistema, más enriquecedor será para nuestra vida”, comparte la bióloga Sofía Cabañas.

La especialista remarca que todas las partes de un ecosistema guardan un rol importante para el funcionamiento del mundo. “Si uno no existiera, veríamos efectos negativos en la cadena trófica. Toda especie tiene un lugar asignado e importante en su comunidad”, agrega la experta.

La también bióloga Michelle Bustamante recuerda que un hábitat hace referencia a todas las condiciones climáticas, de vegetación y los recursos necesarios para la supervivencia de las especies, por lo que la urbanidad supone un desafío para que el ecosistema se preserve.

“En el caso de las áreas urbanas es difícil que haya recursos para una gran parte de especies, aunque hay algunas que se pueden adaptar. Como humanos, podemos ofrecer condiciones que ayuden a las especies a la alimentación, la reproducción o para su transición en el territorio”, comparte Bustamante.

Este tipo de apoyo a las diferentes especies de animales en zonas urbanas podría combatir la extinción, debido a que la pérdida del hábitat suele ser, en palabras de la bióloga Michelle Bustamante, “la más fuerte transformación urbana que contribuye a la pérdida de especies”.

Abrir el jardín a los animales

De acuerdo con las biólogas entrevistadas, cada tipo de zona atrae una particular forma de vida. En Guatemala, dentro de muchas de las zonas urbanas, se puede reconocer una diversidad de aves, insectos y mamíferos. Esto ocurre dado a las cercanías con bosques o parques, así como con barrancos, en el caso de la ciudad de Guatemala.

En el caso de las aves, Michelle Bustamante comenta que se pueden apreciar cerca de 204 especies migratorias que viajan desde Norteamérica hasta Sudamérica, así como otras buscan permanecer en la región centroamericana. De manera local se pueden ubicar algunas especies como golondrinas, pericas, zanates o mosqueritos.

Asimismo, los insectos suelen encontrar un lugar importante en la territorialidad urbana de Guatemala. Bustamante destaca que en las zonas urbanas pueden encontrarse gran abundancia de mariposas, hormigas, abejas, escarabajos, tortolitas y libélulas, entre otros.

Por cuenta de los mamíferos, y en el mismo sector urbano, pueden ubicarse especies como mapaches, tacuazines, ardillas, gatos de monte, armadillos, por mencionar algunos.

Las biólogas apuntan que para ayudar a las especies animales se deben considerar aspectos referidos a la alimentación, hidratación y la protección. Algunos de los cuidados generales y básicos para cada una de las especies se sugieren las siguientes ideas:

Aves

Para atraer especies aladas, es importante considerar plantas con flores que puedan tener mucho néctar, comparten las entrevistadas. Los claveles o el calistemo son opciones que pueden atraer a aves comes como las sharas o los colibrís.

A decir de la bióloga Sofía Cabañas, otras especies vegetales como las margaritas o la verbena resultan llamativas para las aves.

Cabañas agrega que los arbustos también son útiles para que las aves, ya que además de postrarse y descansar en ellos, también podrán protegerlas de la lluvia o del Sol.

Otras formas de hidratación y alimentación que pueden obtener el través son mediante el agua azucarada o los semilleros.

Para establecerlos en el jardín es importante que conseguir un bebedero, cuya agua azucarada debe cambiarse cada dos días. Por otro lado, se puede establecer una pequeña palangana con agua normal.

Los semilleros pueden comprarse o bien realizarse con cualquier tipo de recipiente en el que se pueda conservar maní junto con semillas de girasol frescas, semillas de ajonjolí e incluso arroz crudo.

Este tipo de manjares los pueden aprovechar topo tipo de aves e incluso para mamíferos como las ardillas.

Insectos

Uno de los mayores distintivos de un jardín tiene que ver con sus flores. Estas a la vez, promueven la atracción de insectos que terminan polinizando el pequeño terreno.

En este caso, lo más importante, según apunta la bióloga Michelle Bustamante, es que las plantas puedan ser nativas. Especies como las buganvillas o la Caliendra suelen generar mucha atracción en los insectos. No obstante, entre más plantas coexistan, mayor será la cantidad de insectos que llegarán.

También se pueden colocar pedazos de fruta como papaya, mango o bananos en algún espacio del jardín, ya que las mariposas suelen ser buscadoras de este tipo de sabores. Asimismo, se pueden colocar pequeños trastos con agua salada para las mariposas.

De acuerdo con la bióloga Sofía Cabañas, es importante que, en la elaboración del jardín, se tenga claro cuáles son los requisitos de iluminación, hidratación y sombra de las plantas elegidas. En cuanto al riego -una de las consideraciones básicas- es necesario llevarlo a cabo entre las 07 y 08 de la mañana o bien, después de las 16 horas.

Otros cuidados para las especies



Lo que será útil para las aves, también lo será para algunos insectos e incluso, algunos mamíferos en términos de hidratación en el jardín. En este caso, lo más beneficioso sería contar con alguna fuente que filtre el agua constantemente, o bien, un trasto que mantenga limpio el líquido.

Según recomienda Sofía Cabañas, es importante no dejar un plato hondo para así emular un pequeño charco. Es importante colocar piedras pequeñas dentro del mismo recipiente para evitar que el agua se empoce.

En el caso de los semilleros no se recomienda colocar una cantidad tan grande en el suelo, ya que esto podría llamar a otros animales que pueden poner en riesgo a las especies más pequeñas. Es importante considerar qué tanto se consume para así agregar más o quitarle.

Si en el hogar conviven algunos animales como gatos o perros, es importante que permanezcan lejos de los espacios donde se colocan los semilleros, bebederos o platos de comida para otras especies. El peligro, dicen las biólogas, tiene que ver con el riesgo de un ataque a los animales más pequeños.

Otra recomendación, en el caso de las aves, tiene que ver con que las ventanas sean intervenidas con calcomanías o formas adheribles, ya que muchas veces los voladores suelen chocar con estas superficies, creyendo que se trata de la continuación del cielo.

Aprendizaje para las personas

“Lo más importante de atraer especies al jardín es que se debe empezar con una cosa a la vez. Debemos recordar que todas tendrán un cuidado rutinario. Irlo implementando dependerá de cada persona”, comparte Sofía Cabañas.

Michelle Bustamante recalca que es importante admirar a los animales en el jardín, pero también se debe respetar su espacio. La bióloga no recomienda el contacto directo con los visitantes, ya que son puestos en riesgo por la contaminación humana.

El vínculo con las especies animales y vegetales desde los espacios hogareños permite una mayor sensibilización frente a la naturaleza y sus beneficios en los modos de supervivencia humana.

“Las personas que hemos crecido en la urbanidad no hemos podido conocer totalmente los beneficios que obtenemos de naturaleza y creemos que somos autosuficientes en la ciudad. Pero el alimento, el aire y el agua son recursos que obtenemos de la naturaleza”, agrega Bustamante.

A decir de las biólogas entrevistadas, la elaboración de un jardín en donde se permita la llegada de animales silvestres es una oportunidad para sensibilizar el entendimiento del planeta.