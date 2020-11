Cómo combatir los síntomas del resfrío

Las abundantes secreciones nasales son un síntoma típico del resfrío. Foto Joseph Mucira/ Pixabay

La nariz corre, la garganta pica, la tos no deja dormir: los resfríos suelen ser inofensivos, pero no por ello menos molestos. Cuando se está resfriado no se está realmente enfermo, pero tampoco se siente uno bien. Y muchas veces, todo el proceso lleva más tiempo del que se desearía.

En realidad, el término resfrío es confuso porque no lo generan las bajas temperaturas, sino los virus. Hay unos 200 tipos distintos de virus que causan resfríos y que se pueden propagar con más facilidad cuando las temperaturas son bajas.

Estos virus hacen que las mucosas de la nariz se inflamen y generen más secreciones. La faringe también se inflama con los resfríos, por lo que tragar se vuelve más difícil. La laringe y los bronquios también se ven afectados: uno se siente ronco, tiene tos y se producen más secreciones.

¿Qué medicamentos ayudan en el caso de los resfríos?

La respuesta intimida un poco: ninguno. No hay ninguna terapia para tratar las causa, solo se puede intentar aliviar los síntomas. Algunas de las cosas que se pueden tomar son gotas antiinflamatorias para los mocos, remedios que ayuden a aflojar la tos y paracetamol, ibuprofeno y aspirina para la fiebre y los dolores.

En el caso de los resfríos, muchas veces se toman preparados con varias sustancias, es decir, medicamentos que ayudan a combatir los síntomas. Además, hay una serie de medicamentos de origen vegetal que se pueden tomar.

¿Qué más ayuda?

Beber, beber y beber. Al menos 1,5 litros de agua al día, en caso de fiebre, más. También hace bien hacer gárgaras con tés de salvia y hacer enjuagues nasales.

Otra cosa que puede ser de ayuda es visitar el sauna, aunque conviene que allí la humedad sea algo mayor, como en los saunas con vapor. Un baño caliente también puede ser útil para paliar los síntomas. Sin embargo, si se tiene fiebre, no se recomiendan saunas ni baños calientes.

¿Cuándo ir al médico?

En tiempos de coronavirus, no conviene ir con síntomas de resfrío o gripe al médico sin sacar un turno antes. Lo mejor es llamar al médico de cabecera, sobre todo en estos casos:

Fiebre alta (más de 39 grados) o no se la puede bajar con medicamentos.

Si están involucrados la frente y los orificios de la nariz (dolores en la zona de la frente y de los ojos, sobre todo al agacharse o levantar cosas).

Secreción purulenta o con sangre.

Si se está embarazada o se está amamantando.

En caso de enfermedades cardiovasculares o de las vías respiratorias.

Si se tienen otras enfermedades como otitis o neumonía.

¿Cómo prevenirlos?

Lo único que previene los resfríos son las medidas de higiene que se deben tener en cuenta de todas formas en el marco de la pandemia de coronavirus: mantener la distancia, lavarse las manos con frecuencia y bien, evitar tocarse la cara y ventilar los ambientes.

También ayuda tener un estilo de vida saludable: mantener una alimentación variada, moverse mucho al aire libre y no fumar. Tampoco viene mal “endurecerse” un poco: visitar el sauna regularmente y darse duchas alternando agua fría y caliente.

Los médicos también recomiendan darse la vacuna contra la gripe y, para evitar complicaciones, la vacuna contra neumococos.

¿Y si es coronavirus?

La tos y la fiebre son síntomas comunes en el caso de tener coronavirus. Sin embargo, en caso de resfrío, la fiebre es un síntoma poco frecuente y la tos también. Por otra parte, estornudar no es un síntoma de covid-19 y es algo frecuente cuando se está resfriado.

En tanto, es cierto que un resfrío, una gripe y el Covid-19 no son tan distintos entre sí a la hora de identificarlos.

De todas formas, la recomendación general es mantener la calma y no entrar en pánico. En caso de duda, lo mejor es evitar el contacto con los demás, mantener distancia y usar tapabocas, además de llamar al médico antes de acudir a la consulta.