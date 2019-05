Cómo comprar boletos en línea a los mejores precios, ¿qué funciona y qué no?

Emprender la tarea de buscar las mejores tarifas de boletos aéreos en línea puede parece abrumador. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Usualmente, uno de los primeros aspectos que toman en cuenta las personas al momento de viajar es el costo del boleto de avión y, generalmente, esa es la principal limitante o es el factor que los desmotiva.

Lectura recomendada Ocho consejos para tener éxito en su entrevista de trabajo BBC News Mundo 15 de mayo de 2019 a las 10:55h

Afortunadamente, en la era de información existen herramientas que le permitirán convertirse en un experto cazador de ofertas.

Es necesario hacer la salvedad de que conseguir el boleto más barato exige inversión de tiempo, trabajo y flexibilidad, entre otras cosas.

Encontrar buenas tarifas es una inquietud frecuente entre viajeros y la realidad es que se trata de un verdadero arte, que, como con todo lo demás, puede mejorarse con la práctica y la experiencia. Aunque la suerte también podría jugar un papel importante.

A continuación, le dejaremos algunos consejos, los cuales son puestos en práctica por exterminados trotamundos.

1) Viaje en temporada baja: este punto quizás no se aplique a muchas personas, sin embargo, puede ser útil para conseguir una buena tarifa. Si tiene la flexibilidad de decidir en qué época del año viajar, lo mejor es buscar hacerlo en temporada baja, por obvias razones, en ese momento del año conseguirá los mejore precios.

Es necesarios tomar en cuenta que muchas veces puede ser temporada baja en Guatemala, pero no en su país de destino. Si desea conocer en qué momento es temporada baja en el país al que desea viajar puede comunicarse al call center de alguna de las aerolíneas que operan en nuestro país.

2) Vuele en horas inusuales: en varios países del mundo existen aerolíneas que ofrecen una gran frecuencia de vuelos a determinados destinos y los precios más cómodos son aquellos que despegan en horas de la madrugada.

Si puede adaptarse a volar a horas poco usuales o quizá hasta incómodas, es más probable que consiga un precio más bajo.

3) No viaje en fines de semana: volar en fin de semana generalmente es más conveniente que hacerlo entre semana, por lo tanto, en estos días las tarifas son un poco más elevadas, generalmente.

Cuando se emplea un buscador de vuelos en línea, generalmente se ofrece la opción de “fechas próximas”, en la que se muestran los precios de los boletos para viajar en días cercanos al seleccionado originalmente. Muchos viajeros experimentados señalan que los martes y miércoles son los días con las mejores tarifas.

4) Planifique con anticipación: quizás sea demasiado pedirle que compre su boleto con unos nueve meses antes de emprender su viaje; sin embargo, vale la pena adelantarse lo más posible.

Se recomienda que comience a buscar su boleto con al menos cinco o cuatro meses de anticipación si quiere conseguir una excelente tarifa.

5) Recuerde que existen ofertas de último minuto: parece muy contradictorio con el punto anterior, pero como se mencionó antes, la suerte y la decisión de tomar riesgos también juegan un papel importante.

Muchas aerolíneas tienen ofertas de última hora para esos vuelos que no se vendieron bien. Si se encuentra en la posibilidad de empacar en cualquier momento y viajar, podría resultarle útil buscar este tipo de descuentos.

6) Acepte hacer escalas incómodas: los vuelos con mejores precios suelen ser más incómodos, si está dispuesto a soportar largas esperas en diversos aeropuertos, tendrá mejores posibilidades de conseguir precios atractivos.

Los vuelos directos, especialmente a destinos lejanos, suelen ser más costosos porque le permiten llegar antes a su destino; sin embargo, hacer una escala de unas 10 o 12 hora podría brindarle la oportunidad de conocer la ciudad en la que hace la escala.

7) Coloque su navegador en modo incógnito para hacer su búsqueda en línea: sin duda un paso muy importante. Antes de comenzar a cazar ofertas en línea coloque el navegador en modo incógnito porque la mayoría de los sitios utilizan “cookies” que permiten identificar y guardar el comportamiento de los usuarios.

Esto quiere decir que la página que usted consulte ya identificó que a usted le interesa determinado vuelo y existe una buena posibilidad de que compre el boleto, por lo tanto, cuando regrese con la intención de comprar le mostrará un precio más elevado, seguramente no será una cantidad grande como para evitar que lo pague, pero no será la mejor oferta.

Si usted ingresa a hacer la búsqueda en modo incógnito, será como si hiciera la consulta por primera vez y le ofrecerá el precio más económico.

8) Use buscadores: existen páginas que le permiten monitorear los vuelos, entre ellas están: Momondo, Skyscanner, Kayak y Google Flights. No importa si finalmente comprará el boleto en alguna de estas páginas, pero le servirán para visualizar de forma rápida y sencilla los precios de los boletos y su fluctuación día a día.

Una buena estrategia es usar los buscadores para detectar las ofertas y luego corroborarlas en forma directa con las aerolíneas, muchas veces los precios son los mismos y de esta manera hace la compra de forma directa para eliminar los intermediarios, que a veces cobran una tarifa por servicio y eleva el costo del pasaje.

También puede ocurrir que el precio que ofrece la aerolínea sea muy elevado, en ese caso se puede optar por comprar en alguno de los sitios antes mencionados.

9) Active las alertas: la mayoría de los buscadores le permiten la opción de activar una alerta, la cual sirve para que se le notifique cuando el precio del boleto suba o baje de precio.

A veces también podría notificarle sobre buenos precios en vuelos que salen en días cercanos a la fecha seleccionada por usted.

9) Dé seguimiento a su destino: cuando tenga un destino en mente busque las tarifas de forma periódica, eso le permitirá identificar rápidamente cuando una buena oferta aparezca.

10) Cotice en distintos aeropuertos: En varias ciudades grandes hay varios aeropuertos y usualmente los precios varían entre estos.

Cuando esté buscando el mejor precio para su viaje, verifique si hay otros aeropuertos cercanos a los que pueda optar y cotice su llegada a esos lugares, puede ser que sea un precio más favorable, muchas veces puede encontrar diferencias realmente sustanciales.

Es importante que en este caso se asegure de que el precio de traslado dentro de la ciudad no sea tan costoso que haga que no valga la pena el cambio de aeropuerto.

Al momento de buscar la mejor tarifa para viajar se necesita tener paciencia y dedicarle esfuerzo.

Algunos consejos que usualmente se encuentran en línea y no siempre ofrecen los mejores resultados es comprar el boleto un martes, varios viajeros experimentados han hecho la prueba sin hallar una gran diferencia.

De acuerdo con datos del sitio Sky Scanner, al estudiar los datos de tres años (2015-2017), encontraron que los viajeros que compraron sus boletos un sábado pagaron en promedio un 5% más que aquellos que hicieron su reserva un lunes.

Hay que considerar que no se trata de una ciencia exacta, son varios los factores que entran en juego al momento de buscar las mejores ofertas, entre ellos la suerte, pero incluso en ese caso, se requiere tener el ojo afinado para saber cuándo se ha topado con una verdadera oferta y no un precio que los vendedores quieren hacer pasar como un descuento cuando en realidad la diferencia no es considerable.

Por qué viajar

La psicóloga clínica Marjorie Ávila dice que ella ha recomendado a sus pacientes que viajen, pues en muchos casos esto tiene efectos terapéuticos en el estado emocional de las personas.

Para la psicóloga Flor de María Palencia, emprender un viaje y dar un cambio drástico en la vida nos permite alejarnos de la rutina y los conflictos. “También nos encontramos con la aventura, nos desafiamos y tenemos la oportunidad de encontrar mayor crecimiento espiritual”, agrega.

“A veces es necesario cambiar de territorio por días, semanas o meses, para encontrar respuesta a las preguntas que nos hacemos cuando estamos en nuestra zona de confort”, dice Palencia.

Beneficios de viajar

Expertos en salud emocional destacan las ventajas de salir a conocer el mundo.

Los viajes nos permiten conocer otras realidades.

La forma de ver la vida se amplifica, aumenta y se enriquece.

Tener contacto con gente de otras culturas nos hace replantearnos qué queremos en el futuro.

Conocer otros espacios físicos nos permite valorar la tierra donde nacimos.

Las travesías prolongadas nos alejan de la rutina.

Durante un viaje que no tiene fecha exacta de retorno aprenderá a ser más responsable, ya que aprende a administrar mejor los recursos económicos.

A nivel emocional, alejarse de su casa y sus seres queridos le dará momentos de soledad, los cuales pueden aprovechar para conocerse mejor y cambiar los aspectos que considera negativos.

Los viajes se vuelven un vicio positivo y sanador.

Contenido relacionado

>6 formas en las que viajar puede mejorar tu salud

>Qué es la felicidad sintética y cómo te puede ayudar a superar los fracasos

>Los humanos son cada vez más insensibles a contenidos violentos o sexuales