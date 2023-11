Cómo decorar el árbol de Navidad y la tendencia que sorprendió a los expertos en Guatemala

Navidad tradicional

Sin duda, es una de los más aceptadas al decorar los ambientes con verdes, dorados y rojos. Aquí se incluyen también los diseños a cuadros y una combinación de figuras y formas. Los cascanueces, Santa Claus y renos son parte de esta tendencia.

Por su parte, Rebeca Lemus, diseñadora floral, agrega que aunque existan los verdes manzana, fucsia y otros colores en tendencia, el rojo no pasa de moda.

“Las tendencias nos ayudan, pero no todas pueden adaptarse en nuestro hogar, en ocasiones por economía. Si en mis últimas navidades he hecho todo dorado o plateado será una gran inversión hacerla en otros tonos, así que es posible adaptarla o hacer rincones innovadores que no se vean fuera del montaje de todo el hogar”, agrega Lemus.

La finalidad es no olvidar el sentido de la festividad, dice Lemus. En estas fechas también es un momento para recordar a quienes no están con nosotros y sugiere incluir marcos de fotografías y ponerlos en un espacio para recordarlos.

Dolce Vita

Los colores que se manejan en esta propuesta son los naranja suave, fucsia, el dorado, así como algunos tonos de rosa intensos y suaves. Las pascuas resaltan para quienes se inclinan por esta propuesta.

Las ramas, mariposas y variedad de esferas son frecuentes. Un complemento para darle vida a los nacimientos tradicionales guatemaltecos, dice el experto Ceballos.

Neón

Vestir la casa de colores neón es algo que ha sorprendido a los expertos. Una tendencia que evoca la década de 1970.

Ceballos comenta que ha impresionado a personas y se tienen variedad de luces. Se evocan temas como el espacio, galaxias y tienen algunos propuestas innovadoras como transformar mangueras cableadas. Aquí la luz es la gran protagonista con naranjas intensos, azules y blancos.

Cristal

La tendencia cristal llama a elementos del frío o del Polo Norte. Renos, osos y ardillas integran esta decoración. El blanco, aqua y azul profundo están asociados. Algunos tonos de negro dan un contraste.

Las representaciones de copos de nieve y estrellas blancas, transparentes y tornasol se encuentran aquí. Los ángeles plateados son otros protagonistas.

Toques lila y natural

Los campos de lavanda de Antigua Guatemala son la inspiración de este grupo de decoraciones. Los espacios rústicos impresionan con esta propuesta.

Las flores silvestres, grandes campos, canastas, madera poco trabajada, verde musgo y morado son relevantes. El rosado suave y otros tonos pastel, corinto o dorados complementan las escenas de quienes prefieren esta tendencia. Un tinte vintage amarra con este concepto.

Lemus recuerda que después de la pandemia la tendencia por lo natural está más presente en los hogares e invita a incluir elementos secos, ramas y hojas secas. El tema de lo botánico tiene peso en la actualidad. Incluso el reunir ramas y hojas con los niños es una actividad que podría aprovecharse para esta decoración.

La diseñadora agrega que los árboles reciclados artificiales o los naturales pueden adaptarse. Incluso algunos en macetas podrían convertirse en una opción. El cobre es otro color que está regresando a la Navidad.

Consejos para la decoración