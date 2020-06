Cómo evitar y contrarrestar la aparición de ojeras

View this post on Instagram

El cuidado del contorno de ojos 👁 es algo que causa mucha preocupación entre algunas personas debido a que es una zona en la que primero se hacen evidentes los signos de envejecimiento. . ☝🏼Lo que debemos identificar primero es el tipo de ojera que tenemos ya que de esto dependerá el tratamiento. Aunque hay que recordar que muchas veces podemos presentar rasgos de 2 o más tipos de ojeras simultáneamente. . Los productos diseñados para contorno de ojos contienen diferentes ingredientes activos que pueden ayudar a mejorar: 🟣La textura de piel 🟣Hidratación 🟣Luminosidad 🟣Arrugas finas (no de expresión) 🟣Uniformidad de color . Lo que no podemos esperar que mejore un contorno de ojos es: 🔴Las líneas de expresión (patas de gallo) 🔴Eliminar bolsas 🔴Rellenar surcos . ✨Recuerda que además de los cuidados en casa, es importante que acudas con el especialista para realizar tratamientos complementarios como #botox #rellenos #peeling #laser . . . . #contornodeojos #pielsana #eyecontour #ojeras #ojeras🐼 #guatemala #guate