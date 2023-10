Cómo hacer de la mudanza un ritual: Consejos para cambiar de vivienda

Nuestra seguridad es el siguiente peldaño dentro de las necesidades más importantes, y entre estas se encuentra la vivienda. “Históricamente, el ser humano ha trabajado muy duro por hacer del lugar en el que habita un lugar seguro al que pueda llamar hogar. La casa que habitamos representa el hogar y nuestros asuntos más íntimos”, comparte Mayana González, terapeuta alternativa con un enfoque holístico.

De acuerdo con González, aunque a veces cueste aceptarlo, casi siempre estamos tratando de repetir o reparar el concepto de hogar que aprendimos durante la infancia. Esto, dice la terapeuta, sugiere una pesada carga emocional oculta, ya que tiene efectos particulares en cada persona dependiendo de su experiencia de vida.

A decir de la psicóloga clínica Cristabel Ramírez, la casa expresa el mundo interno de cada persona: desde sus afectos y creencias, hasta sus valores. De esa cuenta que pensar en la construcción de un nuevo hogar pueda ser desafiante en cuanto a que, si se trata de una primera experiencia, será un proceso totalmente desconocido.

En ese sentido, hablar de mudanzas supone una gran oportunidad para repensar la historia personal respecto al espacio físico.

“Mudarse no es fácil. Hacer un cambio es entender que los hogares dicen mucho más de nosotros de lo que pensamos y cumplen más funciones de las que creemos. Así que un cambio de espacio requeriría un cambio interno y cambios externos. Se moverá el hogar por dentro y por fuera. Traerá aires nuevos y significativos para cada uno de los miembros del cambio”, reflexiona Ramírez.

Las razones de una mudanza pueden ir desde aspectos extrínsecos como intrínsecos en cada persona o núcleo de personas.

“No podemos generalizar, porque para algunos puede ser el cierre de una etapa y el principio de otra en un sentido positivo de crecimiento y expansión. Para otros tal vez es un deseo de huir o de no echar raíces. Para otros, un medio de defensa. Cada caso debe de analizarse individualmente. Las causas por lo general son profundas e inconscientes”, sostiene Mayana González.

A pesar de los cambios que conlleva la mudanza, esta también puede sugerir la aparición del miedo. “Muchas veces esto es señal de que vamos por el camino correcto. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil, pero seguramente nos traerá mucho crecimiento y satisfacción. Aprender a salir de la zona confort es una herramienta muy valiosa”, añade la terapeuta.

La mudanza como ritual

Es importante poner sobre la mesa las dudas que implican las mudanzas. Las entrevistadas coinciden al recomendar que las personas deben poder explicarse por qué se quiere llevar a cabo la mudanza, así como también confiar en la apuesta por el nuevo espacio donde podría estar la respuesta positiva al cambio que se quiere generar.

“Las casas son unos de los elementos en donde imprimimos con más fuerza nuestras emociones, deseos, anhelos, sueños, etc. El desprendimiento no es necesariamente fácil, es un paso que no debemos tomar a la ligera sin antes haber hecho una debida introspección al respecto”, dice Mayana González.

Las entrevistadas coinciden al recomendar que el desprendimiento del espacio implique gratitud con lo que fue para así entrar con mayor voluntad y respeto hacia el nuevo inmueble.

Llevar a cabo reflexiones emocionales sobre este cambio es importante y al entenderse como un capítulo de despedida, también pueden estar acompañado de varios rituales.

Algunos de los recomendados por las especialistas son:

Escribir una carta de despedida y agradecimiento. Luego de leerla, se puede cortar en pedazos y dejarse ir por el inodoro, quemarse en una fogata. Posteriormente también se podrían esparcir sus cenizas o enterrarse en el jardín.

Una fiesta de despedida y agradecimiento. En este espacio puede compartirse con otras personas lo que ha significado el inmueble, a manera de celebrar el cierre de un ciclo.

Hacer limpieza energética. Esto puede lograrse a través de una limpia con sal y sahumerios y se puede realizar alguna reflexión u oración.

Ubicar el corazón de la casa. De manera intuitiva se puede reconocer cuál es el espacio que emana más energías positivas. Al encontrarlo se puede tener un momento de gratitud hasta lograr la despedida. También es importante considerar el perdón por cosas que hayan sucedido en la casa.

De acuerdo con la psicóloga Ramírez, despedirse de la casa con rituales también hace más sencilla la apertura de los nuevos hogares, dejando bien cerrado el proceso de vida anterior.

“También hay que entender que es un proceso de despedida y duelo, por lo que aparece una sensación de pérdida y melancolía normal”, comparte la especialista en salud mental.

El nuevo hogar y su bienvenida espiritual

Una vez tomada la decisión sobre la mudanza al nuevo espacio, es importante verificar que este cumple con los requerimientos de ubicación, espacio, precio y energía.

Aunque suele escucharse como un lugar común alrededor de los espacios de vivienda, las energías son elementales para la conexión con el nuevo hogar.

“Desde el punto de la física, en donde todo es energía y ella no se destruye sino solo se transforma, en cada espacio de la casa puede haber energía estancada o atrapada de no muy buena vibración”, dice Ramírez.

Según establece la terapeuta Mayana González, aunque las energías pueden sonar muy “místicas” -ya que no pueden verse- estas son un hecho científico, por lo que es importante tomar consciencia sobre cómo estas pueden mejorar la calidad de vida de las personas, así como de sus espacios.

Varias consideraciones para dar la bienvenida a un nuevo hogar son las siguientes:

Repetir el ritual: Así como en el ritual de despedida, este puede plantearse en el nuevo inmueble. La única distinción será que a la hora de enfocar la intención, será en un sentido de bienvenida.

Tratarlo desde el respeto. Esto implica comprometerse con el espacio y su posibilidad de cuido para quienes le habitan. En ese sentido, cabe mencionar el cumplimiento con requerimientos legales, reglas de convivencia y la limpieza.

Desechar cosas viejas: Esta recomendación implica deshacerse de elementos que ya no tengan una utilidad en el nuevo espacio. Cosas rotas, viejas, las que no se usan, documentos, recuerdos y lo guardado en bodegas, suele estancar la energía.

Colocar elementos con propósito: Es importante que todos los objetos puedan tener movimiento y propósito. Se le puede dar vida a la casa con plantas, cristales, aceites, colores y elementos que estimulen la comunicación y la tranquilidad.



Enunciar mantras: Algunos de estos pueden ser: “En esta casa habita el amor y la paz”, “Purifico mi hogar, que la mala energía no se estanque”, “Aquí sólo existe la salud” o “Celebro en este espacio las cosas buenas que han llegado a mi vida”.

Recomendaciones para la mudanza

Más allá de la óptica espiritual, también se puede hablar de la mudanza como un ritual técnico en cuanto a la organización que implica. Algunas de las recomendaciones implican la organización de tiempo, el cuidado de los objetos, así como la planificación del desmontaje de la casa y el traslado de todos los objetos.

De acuerdo con la diseñadora de ambientes Susana Licona, es recomendable iniciar la planificación de una mudanza con un margen de 5 a 6 semanas, ya que esto permitirá adquirir todos los suministros necesarios y formas de transportar la mudanza.

En ese tiempo también se podrán medir los espacios del nuevo inmueble para que se tenga una idea de cómo acomodar las cosas al llegar.

Licona sugiere la elaboración de un calendario detallado por semanas o días en el que la mudanza se dedique a ciertas áreas. “Por ejemplo, destinar los lunes y martes al estudio, y los miércoles y jueves al comedor y artículos de vajilla que no se utilicen frecuentemente”, comparte.

También destaca como algo fundamental etiquetar y categorizar correctamente las cajas de mudanza. De esta manera, al llegar al nuevo espacio, podrán colocarse las cajas en su espacio correspondiente.

Es recomendable contar con mantas o fundas para proteger los muebles durante el transporte. Se recomienda tener a mano un kit de herramientas básicas que incluya destornilladores, martillo, martillo de goma y alicates. Otros objetos como bolsas plásticas grandes pueden ser útiles para transportar objetos pequeños o ligeros.

Licona comenta que si de transporte se trata, la elección entre un servicio de flete y el transporte propio dependerá del presupuesto y necesidades. No obstante, recomienda optar por un servicio de flete con experiencia, ya que ofrecen servicios completos y manejan con cuidado objetos frágiles. Muchos de estos servicios incluyen carga y descarga, así como el montaje de muebles y su respectivo embalaje.

En cuanto al desmontaje, recomienda empacar primero los artículos menos esenciales y de menor uso, como libros, decoraciones y sábanas. En ese sentido también sugiere empacar los utensilios de cocina, de modo que las personas tengan acceso a lo esencial la noche anterior.

Se puede preparar una maleta con artículos esenciales, incluyendo tres cambios de ropa limpia, productos de higiene personal y documentos importantes. Es importante tener una lista de las cosas que se poseen por área para así no extraviar nada.