¿Cómo hacer un curriculum vitae exitoso? Recomendaciones y detalles

Espinoza refiere que aparte de tener un listado de puntos de contacto disponibles es fundamental incluir las fechas de trabajos anteriores y listado breve de responsabilidades, sobre todo cuando el nombre del puesto de trabajo no se explica en sí mismo, o cuando además de su puesto se han tenido otras obligaciones.

Los datos relevantes

Por su parte, Byron Bran, administrador de empresas con maestría en asesoramiento y educación familiar, explica que el currículum en sí está evolucionando y cambiando.

Actualmente incluso es aún más relevante las aptitudes de una persona que solamente colocar dónde estudió, demostrar sus habilidades es importante en el reclutamiento, agrega Bran.

Si alguien no tiene experiencia laboral, sí que pesan las competencias con las que se ha preparado para ser tomado en cuenta.

El experto comenta que en carreras como arquitectura o diseño gráfico más que una hoja de vida se hace importante el portafolio de trabajo porque importa más ver los diseños de edificios que ha construido, o bien, los trabajos que el diseñador ha publicado y el éxito de los mismos.

Sin importar la edad y experiencia, “mi recomendación es que las personas siempre cuiden su trabajo, sean respetuosas y si en algún momento no se sienten a gusto salgan porque decidieron hacerlo y no manchen su hoja de vida buscando ser despedidos, lo cual podría complicar su recorrido laboral”, agrega Bran.

Prepárese

También busque a expertos en redes sociales que le aporten conocimiento y aprenda más sobre esta temática.

Incluso se pueden encontrar referencias de temas específicos. Patricia Rosenberg, productora de Saravandah Producciones, en Guatemala explica algunos detalles importantes en profesiones como el teatro. En esta área la foto sí que es importante para las audiciones.

En las imágenes, el fondo debe ser blanco o de colores neutros y se toma en consideración la iluminación para observar mejor las facciones. “No tiene que ser en un estudio sino hacer la foto frente a una ventana”, recomienda la experta.

Otro ejemplo es Adriana Carvajar quien antes de trabajar en Google estuvo casi dos años en LinkedIn y tiene un canal exitoso en TikTok.

En general comenta que un reclutador decide aproximadamente en seis segundos si toma o no una hoja de vida para un seguimiento de primera entrevista. Además recomienda cuantificar logros porque no es lo mismo decir solo las responsabilidades, por ejemplo, si se encarga de subir contenido a Instagram no es tan impactante como decir el número de seguidores que subió en cierto lapso y otras estadísticas que de manera breve expliquen ese logró.

Si se busca trabajo en el extranjero investigue qué se requiere en ese país al que está enviando su hoja de vida. También invita a evitar correos electrónicos poco profesionales con apodos o palabras que no se relacionen con la persona.

¡Manos a la obra!

¿Qué hace una hoja vida más atractiva? Los expertos dan algunos puntos a considerar para que los ponga en práctica en su currículum vitae: