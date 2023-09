¿Cómo los ángeles aparecen en la historia de la humanidad y en diferentes creencias religiosas?

Una oración tradicional

En la religión católica se conoce una oración llamada Ángel de la Guarda. La celeracion de los santosángeles cutodios es el 2 de octubre. La iglesia los honra con un homenaje or la tarea tan especial que desempeñan. Se considera que son seres inteligentes, dotados de pureza.Compartimos un fragmento de ella:

"Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.

Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo serán de alegría.

No me dejes solo, sé en todo mi guía..."