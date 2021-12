Cómo planear una fiesta de Año Nuevo con una cena saludable

Cada vez que organizo una cena, me doy cuenta de que los invitados verdaderamente aprecian la comida ligera, fresca y saludable que me gusta servir. Y se levantan de la mesa sintiéndose especiales, pero no demasiado llenos.

El tiempo y esfuerzo que dedicas a preparar una comida para tus amistades ya son un regalo. ¿Y qué mejor regalo que una comida deliciosa y a la vez saludable?

Cómo organizar una cena saludable en casa

La comida que sirve es, por supuesto, lo más destacado de su cena saludable. Aquí tiene algunos consejos para que los platillos de sus cenas saludables sean más especiales:

1. Ofrecezca alimentos llamativos

Los platillos con una gama de colores resultan especialmente atractivos, así que incluya muchas frutas y vegetales coloridos y saludables en su comida. Me gusta empezar con ensaladas porque hay una gran variedad de vegetales y frutas que puede incluir.

Las sopas sencillas, como el puré de zanahoria o brócoli, también son una entrada colorida para su comida. Para finalizar, suelo servir un postre con frutas. Incluso algo tan sencillo como una ensalada de frutas mixtas puede ser deslumbrante.

2. Sorprenda a sus invitados con ingredientes únicos

Es sorprendente como agregar uno o dos ingredientes inesperados puede hacer que un plato cotidiano resulte más especial. Las zanahorias asadas tienen un aspecto más festivo cuando se decoran con una pizca de pistaches de color verde brillante—y de este modo aporta un poco de ácidos grasos omega 3.

Si agrega unas rebanadas muy delgadas de pera a su ensalada, esta pasará de lo rutinario a ser digna de un restaurante, y además estará agregando más fruta al menú sin que se note mucho. Un poco de frutos rojos en el arroz, un puñado de hierbas frescas en la ensalada, una capa de semillas de sésamo en el pescado—esas son las pequeñas cosas con que demuestra su cariño.

3. Dele creatividad a su presentación

Los platos más sencillos pueden tener un aspecto especial con una presentación espectacular. Una vez, para una cena, preparé un platillo de vegetales y granos integrales horneado dentro de una calabaza. La receta era realmente muy sencilla, pero cuando llevé la calabaza entera a la mesa y levanté la tapa, todos se quedaron con la boca abierta.

Si va a servir el plato de cada persona y tienes varios elementos, deje espacio alrededor de cada uno para que se distingan con claridad (esto también ayuda para el control de las porciones). Otro truco de restaurante consiste en mostrar sus habilidades en la parrilla colocando tu pescado o pollo perfectamente cocinado sobre un poco de salsa en lugar de bañarlo con esta. Después, coloqueuna ramita de albahaca fresca o ponga perejil picado para decorar el plato.

4. Prepare el ambiente

Cuando va a un buen restaurante, no solo se fija en la comida, sino también en el entorno. La música suave (o festiva, si va con su estado de ánimo), iluminación ligera o con velas, cubiertos brillantes, copas relucientes, manteles atractivos y flores son elementos que ayudan a que la comida sea más especial. Así que tómese tu tiempo para crear un ambiente agradable—sus invitados se sentirán consentidos.

Cuando el ambiente es el adecuado, las personas tienden a relajarse y a disfrutar realmente de la comida. Si el ritmo es un poco más lento, sus invitados se quedarán en la mesa a platicar: siempre es agradable tomarse el tiempo para bajar el ritmo y disfrutar de la compañía de los demás.

¿Cómo es un menú para una cena saludable?

Cuando planeo mi menú para hacer una cena saludable, me gusta preparar cosas que no requieran mucho trabajo de último momento en la cocina. Así también puedo disfrutar de la fiesta.

No me excedo con las entradas porque quiero que los invitados aún tengan apetito cuando se sienten a cenar. Por lo general, empiezo con una ensalada fresca y, para el plato principal, recurro a platillos de cocción lenta. Los platillos que puedes hacer en una sola olla no son difíciles de preparar, pero sus largos tiempos de cocción hacen pensar que has pasado muchas horas cocinando algo especial para sus invitados.

También hacen que la casa huela muy bien. Además, son ahorradores de tiempo ya que no tiene que preparar un plato principal y una guarnición por separado.

*Directora Sénior, Educación y Capacitación Mundial en Nutrición de Herbalife.