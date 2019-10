Consejos básicos de seguridad para sus hijos. Evite que corran peligro

Es importante que los niños conozcan los peligros a los que podrían enfrentarse y cómo reaccionar. (Foto Prensa Libre: Servicios).

‘No podemos poner a nuestros hijos en una burbuja’, expresa Doriss Oliva, psicóloga infantil, al referirse a los distintos riesgos a los que nos los niños se encuentran expuestos. De acuerdo con Oliva, los tiempos cambian y es responsabilidad de los padres actualizarse para poder orientar a sus hijos y que ellos estén empoderados para prevenir cualquier situación en la que se vean vulnerados.

Además, dice la psicóloga, los niños están expuestos al mundo, a su entorno y ‘los padres no pueden acompañarlos todo el día. Hay situaciones en las que los progenitores no tienen el control, por lo que debemos fomentar en los chicos la prevención, que aprendan a seguir su instinto’, agrega. Entonces, una herramienta que puede proporcionarle a su hijo es distinguir entre lo bueno y lo malo.

¿Cómo podemos hacerlo? Para que el niño desarrolle su instinto y aprenda a discernir entre lo que le hace bien y lo que le hace daño, es clave que establezca una buena comunicación con él, la cual, según Oliva, esta se basa en la confianza. ‘Si el niño nos da la pauta con una pregunta sobre un tema de curiosidad, debemos tener oídos atentos para introducir un tema. Hay que aprovechar las situaciones reales para enseñarles cómo actuar’, explica.

Los peligros a los que están expuestos sus hijos, cómo prevenirlos

Actualmente, los niños se encuentran expuestos a distintos riesgos y debe enseñarles que no siempre estarán seguros, que hay momentos en las que podrían verse vulnerados y deben aprender a enfrentar estas situaciones, por lo que hay que enseñarles a prevenir los peligros. Asimismo, Oliva dice que ‘no se trata de sobreprotegerlos, sino de enseñarles a actuar’.

Primero, enséñeles a nombrar sus sentimientos, a conocer qué les hace sentir bien y qué les hace sentir mal. ‘Si algo me hace sentir bien, me siento acogida, protegida. Si algo me hace sentir mal, afloran sentimientos de angustia, vergüenza o incomodidad’, dice la experta en psicología infantil. Esto va ligado con el tema de los secretos. Si su hijo tiene claro este punto, sabrá distinguir entre los secretos que son buenos y los secretos que podrían afectarlo de manera significativa en su vida.

Antes de pensar en cualquier situación, recuerde lo siguiente: ‘la seguridad del niño prevalece, ante todo. No puede poner en riesgo la seguridad emocional o la física’, dice Oliva. Entonces, debe concentrarse en empoderar a sus hijos, que puedan decir cuándo parar, expresar cuando no les parece algo y aprender a decir que no. ‘Enséñele a relacionarse con las personas, niños y adultos, que sepa decir que no sin temer a alguna represalia’, añade.

Empodere a sus hijos

Una forma de hacerle saber a su niño que su palabra tiene poder es respetar sus decisiones. Si juega con él o bromea, pero esto le incomoda y le dice que no lo haga más, respete su decisión. De esta manera, en escenarios de riesgo, se sentirá más seguro para poner un alto y detener la situación.

Otra herramienta que puede proporcionarle a su hijo es enseñarle la importancia de que se sepa la dirección de su casa y los teléfonos de sus responsables, pues esto podría ser muy útil si alguna vez se pierde. De igual forma, que sepa con quién buscar ayuda: con policías, autoridades del lugar en el que se encuentra y madres con hijos, pues podrían saber qué hacer en ese momento.

Seguridad al estar en casa

Parte de que los padres estén actualizados, es que sepan que sus hijos pueden tener contacto con extraños incluso desde su hogar. No es necesario que salga de casa para que, por ejemplo, un extraño llame al teléfono. Enséñele a no dar información a personas que no conoce.

Si los niños son expertos en tecnología, los padres también deben estar a la vanguardia, para que sus hijos naveguen de forma segura mediante controles parentales y un tiempo establecido para el uso de juegos y redes sociales. ‘No sabemos quiénes se esconden detrás de los dispositivos y, en su inocencia, los niños pueden caer en trampas. El rol como padres es prevenir estas situaciones’, dice Oliva.

Para Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad informática de ESET Security, compañía líder en detección proactiva de amenazas, ‘las redes sociales se han convertido en una vía para hacer muchas cosas y las partes negativas no están exentas’. Esto también involucra a los padres, pues hay quienes publican constantemente sobre las actividades de sus hijos o aquellas que realizan en familia, revelando datos en tiempo real.

‘Compartir fotografías en redes sociales es común, pero debe evitar hacerlo en el momento porque indica en dónde está, qué hace y cómo están vestidos’, recomienda Oliva. De igual forma, evite publicar fotografías que revelen datos personales como el establecimiento educativo de su hijo por medio de uniformes y diplomas.

Así que, para Mendoza, la tecnología debe utilizarse responsablemente por medio de buenas prácticas y utilizando las herramientas que ofrecen las plataformas digitales como el acceso a su perfil, los amigos o seguidores que acepta y los datos que revela, entre otros.

De igual forma, Ana María Valle, psicóloga clínica, dice que por medio de la tecnología ‘los contenidos pornográficos están al alcance de los menores’, entonces es responsabilidad de los padres estar al tanto del contenido que consumen sus hijos.

Es su cuerpo y de nadie más

Para empoderar a sus hijos respecto de su cuerpo, es necesario que les enseñe sobre educación sexual desde que son pequeños. Esto significa que las medidas que debe tomar como responsable de un menor va más allá de los controles parentales. Para ello, Oliva recomienda resolver las dudas del niño sobre su cuerpo mientras va creciendo. Asimismo, ‘realizar lecturas para que el niño conozca cómo es su cuerpo, qué está bien y qué está mal’.

Hágale ver a su hijo que su cuerpo le pertenece y que nadie, ni sus padres, pueden tocarlos, acariciarlos y abusar de ellos. Esto, además de la parte sexual, implica la violencia que podría ejercerse a nivel físico. Entonces edúquelo y que sepa que nadie puede pegarle o jalarle el pelo, pues el niño podría repetir la conducta o dejarse violentar.

En caso de un posible secuestro

Según Oliva, el tráfico de niños es una situación real y debemos prevenir cualquier situación de secuestro. ‘Vivimos en un país poco seguro’, expresa, por lo que la psicóloga recomienda que tome ciertas medidas de seguridad como vestir al niño con un detalle llamativo, enseñarle palabras clave en una situación de peligro como ‘ayuda, no me quiero ir, no eres mi papá, no eres mi papá’, por ejemplo.

Y, aunque todos los casos son diferentes, enséñele a su hijo a escapar de la situación si ve alguna posibilidad para hacerlo: correr en la vía contraria del automóvil del secuestrador, acudir con guardias de seguridad, saber decir que no, no hablar con extraños y no aceptar nada de ellos.

Si usted tiene la costumbre de identificar los objetos personales de sus hijos, ¡no facilite el trabajo a los secuestradores! Ya que un niño podría sentir más confianza si lo llaman por su nombre. Lo mejor es que si usted tiene esta práctica, que el nombre no esté a la vista.

Tome las medidas necesarias de seguridad sin sobreproteger a sus hijos. Enséñeles a enfrentarse a situaciones de riesgo para evitar cualquier tipo de tragedia.

