Consejos para lograr una mudanza rápida y fácil

La tarea de empacar todas las cosas podría ser una actividad divertida en familia y así juntos desechar lo que ya no usan. (Foto Prensa Libre: Cottonbro en Pexels).

Mudarse de casa es una de las situaciones más estresantes y agotadoras, porque significa empacar todas nuestras pertenencias, las cuales se convierten en una gran montaña de cosas. Luego, hay que organizarlas en el nuevo lugar, sin saber por dónde empezar. Los expertos comparten algunos consejos para hacer que esta actividad sea menos cansada.

Cambiarse de hogar, sobre todo cuando son traslados de larga distancia, no es económico, por lo que es importante saberse organizar y sacarle provecho al vehículo que ayude al traslado de las cosas. De acuerdo con Amílcar Lobos, diseñador y organizador de interiores, para hacer una mudanza rápida hay que comenzar a planificar el empaque y la mudanza desde que ya se tiene fecha en la que le darán las llaves del nuevo lugar. Es decir, si usted tendrá acceso en dos semanas, puede comenzar a empacar desde ya.

El profesional comparte acciones imprescindibles al momento de comenzar a empacar:

Haga limpieza profunda: Previo a empacar, es vital hacer una limpieza profunda y deshacerse de todo aquello que ya no le gusta o que ya no usa. De esta forma no se llevará cosas innecesarias que le ocuparán espacio en el vehículo que haga el traslado y en el nuevo lugar.

No vacíe todos los cajones: Puede dejar algunos objetos no pesados en sus cajones de los muebles. Aunque los hará más pesados, le ahorrará tiempo para desempacar. Puede optar por esta idea con la ropa o artículos ligeros. También puede empacar las gavetas por separado y utilizarlas para llevar cosas.

Prepárese con anticipación: Asegúrese de estar organizado cuando comience a empacar. Entre los materiales de empaque que debe tener por adelantado son cajas de varios tamaños, cinta adhesiva, marcadores de colores para rotular todo y plástico de burbujas para envolver los artículos frágiles o papel periódico.

Bolsas de basura con cosas no pesadas: Las bolsas de basura resistentes pueden ser útiles para empacar artículos blandos como edredones, almohadas, peluches, etc. Estas las podrá colocar encima de muebles o en espacios vacíos en el camión de mudanza. Para evitar un desorden en el nuevo lugar, rotúlelas con masking tape. Además, debido a que son cosas que no se usan a diario, pueden empacarlas con anticipación.

Previo a la mudanza

Cuando ya falten pocos días para la mudanza, trate de consumir toda la comida que está congelada o refrigerada, para que no se arruine con el traslado. “Recuerde que la refrigeradora debe dejarse 24 horas antes sin funcionar después de la mudanza, para que el gas del sistema de enfriamiento se estabilice y funcione correctamente”, dice Abigail Cárdenas, ordenadora de interiores.

También trate de no acumular mucha ropa sucia los días previos a la mudanza, de esta forma sabrá que la ropa que llevará a la nueva casa está limpia y puede usarla sin ningún problema. Arregle mudadas con la ropa del trabajo y colóquelas en una caja aparte, rotulada, por si no le da tiempo desempacar antes de ir a trabajar.

Si tiene la oportunidad, pinte la nueva casa antes de trasladar todas sus cosas, ya que será más fácil cuando esté vacía. Además, si requiere alguna reparación o cambio de pisos, es mejor hacerlo previo a la mudanza.

Es tentador centrarse en el embalaje de los artículos más pequeños que se pueden poner fácilmente en cajas en primer lugar, pero abordar los muebles más grandes, como los armarios, debe ser una prioridad, ya que esto suele llevar más tiempo. Puede colocar algunos muebles al frente de la casa, días previos a la mudanza, para que puedan ser cargados de primero.

Al momento de empacar, codifique las bolsas y cajas. Una buena opción es rotularlas con el nombre de la habitación a la que pertenecen las cosas, por ejemplo: baño, cocina, dormitorio, oficina, etc. Luego, colóqueles un número del 1 al 3, según la importancia de lo que va dentro. Es decir, si son cosas de la cocina, la caja #1 podría llevar comida que estaba en la refrigeradora o utensilios de uso diario. La caja #2 podría llevar alimentos de la despensa que no usará en los próximos días y en la caja #3 cosas menos importantes, como decoración.

El día de la mudanza

Prepárese con una caja en donde guarde sus pertenencias más esenciales, las cuales le servirán al día siguiente. Esto es importante por si no logra desempacar todas las cajas ese mismo día. Puede guardar ropa fresca, artículos de higiene personal, el cargador del teléfono y computadora, papel higiénico, incluso, hasta algunos bocadillos.

“Para el día de la mudanza y los próximos dos días, prepárese con comida fácil de preparar, mejor si no requieren cocción por si la estufa no está lista para usar. Además, ahorra tiempo que podría aprovechar para desempacar y terminar más rápido”, dice Cárdenas.

Cómo desempacar

Al estar su nuevo hogar, comience a desempacar en la habitación que más utilizará o que sea más urgente de armar, por ejemplo, la cocina o la oficina. Al elegir la habitación, coloque los muebles en el lugar deseado y comience a desempacar las cajas 1 y 2. Luego, ordene otra habitación importante y también desempaque la caja 1 y 2, así hasta que de todas las habitaciones quede la caja 3 pendiente, ya que con estas podrá tomarse más tiempo.