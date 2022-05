Crianza moderna con internet

Opciones disponibles en internet

La búsqueda en internet puede llegar a ser muy atractiva, pero también agobiante porque se tiene la oportunidad de encontrar mucha más información de la que se requiere. Además, no toda esa información es confiable, por ello es necesario verificar:

Autoría o referencias de consulta

Misión y visión del sitio

Su objetividad y precisión

Cantidad de seguidores

Temática educativa, de crianza o intereses afines

Valoración y respeto por los comentarios de otros padres

Facilidad para el intercambio de experiencias, información y otros.

Que las discusiones sean bilaterales.

Que tenga un enfoque constructivo.

Los grupos

Ahora es común encontrar grupos y comunidades en línea que permiten tener la información que se desea al alcance de la mano. Contar con un grupo de apoyo de madres donde se puedan desahogar miedos, dudas y angustias, ayuda a que las dificultades se sientan menos pesadas.

Muchos grupos sirven de apoyo a las madres para nutrirse del encuentro entre personas que viven situaciones similares o diferentes. Hay grupos de crianza respetuosa, crianza con apego, disciplina positiva, apoyo a la lactancia y nutrición, entre muchos otros.

Influencers

Algunas mamás y profesionales en medicina, nutrición, pedagogía, psicopedagogía y psicología, entre otros, han destinado sus espacios en redes sociales para compartir recursos, webinars e ideas sobre temas relacionados a la educación, crianza, nutrición, desarrollo y salud de los niños. Entre una gran variedad, tanto de guatemaltecos como de otros países, aquí mostramos algunos ejemplos de sitios en Facebook, muchos de ellos también están en otras redes.

Andrea Cabrera Lara – Psicología y Paternidad

Psicóloga que comparte información variada, entre la que incluye lo relacionado a la crianza.

Dr. José Miguel Leal

Neumólogo pediatra que comparte consejos para padres.

Lactancia sin enredos

Nutricionista que aborda temas sobre alimentación, embarazo, lactancia y pediatría.

Sandía Nutrición

Nutricionista que comparte consejos para padres sobre la alimentación de sus hijos.

Balance entre la sobreinformación y la realidad

Todos los padres aman sin medida a sus hijos, el hecho de no poder leer cada etiqueta, revisar hasta el último ingrediente que comen, seguir a cabalidad con los consejos en alguna red social, no quiere decir que no se preocupen por su bienestar. Se debe tener en cuenta que no es necesario ser padres perfectos, que no existe una crianza perfecta, que la sobreinformación afecta como limitadora de la visibilidad, ya que cada niño es diferente, no se desarrollan todos de una misma manera, tienen personalidades diferentes, así como diferentes ritmos de aprendizaje. La sobreinformación constante, puede hacerlos caer en prácticas perjudiciales o sufrir patologías de comunicación. Ante cualquier duda en la crianza o desarrollo de los niños, consulte con un especialista.

Para la mejor crianza de sus hijos siempre será mejor pasar momentos de calidad en la vida real porque es lo que más desean. Jueguen, hagan deporte y sonrían, hágalos sentir que son lo más importante. Cuando usted dedica tiempo a sus hijos se fortalecen los vínculos, se refuerza el sistema inmune y se reduce el estrés.

Fuentes: Sonia Quemé, psicopedagoga; Gazeta de Antropología, El uso de internet en la maternidad del nuevo milenio, María Victoria Castilla, 2008; Cómo educar para que les pasen cosas buenas a tus hijos, Marian Rojas Estapé, 2019.