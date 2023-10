¿Cuál es el mejor regalo para los niños en su día?

Ahora bien, si usted busca un regalo que impacte en la vida de los menores, quizá va más allá de un detalle pasajero y físico, o de una fecha simbólica. “Los niños necesitan sentir que estamos como adultos realmente interesados por su mundo”, dice Andrea Cabrera Lara, psicóloga clínica, asesora parental, mamá de tres niños y creadora del canal de contenidos en Instagram @andrea.lara.

¿Qué significa estar interesado? Es tomarse el espacio de hablar con ellos, entenderlos, conocer más de todo aquello que disfrutan. “Si a mi hija le gustan las princesas por qué no investigar acerca de ellas, conversar sobre el tema, o hablar del libro que le gusta o la película, así va a sentir que a su papá o mamá le interesó tanto que ahora ya sabe más”, dice Lara. Esto es ideal hacerlo siempre, pero particularmente cuando se tienen varios hijos ya que cada uno tendrá un interés diferente y el reto es darle a cada uno ese espacio de importancia.

La experta asegura que muchas veces los padres saben qué les gusta a sus hijos, pero no van más allá. Pero, el hecho de tomarse el tiempo de realmente escucharlos, verlos a los ojos y reconocer sus emociones hace una gran diferencia. Es un tiempo para ir conociéndolos.

Es en esta dinámica de vida que comienzan a desarrollar habilidades para el resto de su vida, conocen límites, aprenden a ser responsables con la tecnología, así como a disfrutar del ejercicio y la alimentación sana.

Así que el 1 de octubre podría ser la excusa para comenzar a acercarse más a sus niños. Aquí algunas ideas para hacerlo:

1. Cara a cara

En el momento que se hable con los niños deje el celular a un lado. Atrévase a desengancharse del teléfono unos minutos y experimente un tiempo de calidad con las suyos.

Positivo para los adultos y también para los niños. En 2019, la Organización Mundial de la Salud habló por primera vez acerca de que los niños menores de cinco años deben pasar menos tiempo frente a las pantallas y hacer más actividad física, así que es un buen pretexto para que juntos integren menos pantallas al diario vivir.

Los juegos son una manera de acercarse a los niños, un espacio para conocerlos. (Foto Prensa Libre: Jorge García/Pexels)

La psicóloga Nissely Herrera, comenta que la tecnología podría convertirse en un sustituto de las conexiones reales. ¿Y qué efectos podría tener esto? Para la experta, una falta de capacidad por estar en el presente y reconocer las cosas que son importantes, más allá de todo lo que acontece en la virtualidad.

2. Para entenderlos

Si en un futuro los padres quieren que los adolescentes y jóvenes se acerquen a ellos para contarles sus problemas es necesario cultivarlo desde la niñez, agrega Cabrera Lara.

“Si se rompe una muñeca u otro juguete les decimos que eso no tiene importancia y que deje de llorar porque no es para tanto”, explica Cabrera Lara. Pero, para ellos eso es importante y se requiere que sientan empatía de parte de los adultos que le acompañan. Una sugerencia es escucharlos, reconocer que es un problema serio para su edad, tratar de recordar como adultos qué cosas nos hacen sentir esas pérdidas, buscar alguna solución o acompañarle para reconocer que no es posible hacer nada más.

3. Los lenguajes del amor

Gary Chapman y Ross Campbell escribieron un libro llamado Los lenguajes del amor para niños, para conectarnos más. Descubrir cuáles son los lenguajes de amor de todos en casa es fundamental para tener una interacción más enriquecedora.

Cabrera Lara dice que para unos es el servicio, otros el contacto físico, también está el tiempo de calidad, palabras de afirmación o regalos y detalles físicos. El comprender el lenguaje de amor de cada uno permite crear rutinas o sorpresas que incluyen esto que importará al otro.

Así, podría ser tener un tiempo para una actividad deportiva, o bien cocinar juntos. “Como padres reconocer qué me gusta hacer que puede conectar con ellos es importante porque nos verán felices”, agrega.

4. Las palabras correctas

Es también oportuno hablar con palabras apropiadas. “Ellos no deben dudar que son buenos niños, debemos aclararles que sabemos que su conducta no define quiénes son”.

Expertos comentan que no existen fórmulas para frases que aseguren el éxito de la comunicación con los pequeños, pero revisar el tono, la intención e incluso indagar en el niño interior, puede orientar a los padres para que expresen todo ese amor que tienen hacia sus hijos.

5. ¿Qué más hacer?

Según el horario de cada uno de los integrantes, piensen en buscar libros interesantes o aficiones que puedan desarrollar.

Esto permitirá tener actividades divertidas que los haga estar felices. Si es posible hagan viajes en familia que les motive a tener recuerdos importantes.

6. Paseos frecuentes

Organicen espacios para visitar parques cercanos o sitios que les integren a compartir en comunidad. Esto también enriquecerá las experiencias. La idea en cada uno de estos consejos es retomar las oportunidades de estar activos y enseñar este mensaje a los consentidos de casa.

7. ¿Comida favorita?

El cocinar juntos también puede acercarlos. Cocinen juntos su postre o plato favorito, que ellos decidan qué cocinar. Compartan en tiempo de compras y de hacer una receta juntos.

8. Decirle cuánto le quiere

Esto es importante y podría hacerse por escrito, por medio de una carta, o bien ahora con la tecnología, por un video.

9. ¡A bailar!

A muchos niños les gusta la música y moverse. Jueguen al karaoke, o bien aprendan algunos pasos de un baile de moda, será un momento de risas y retos.

10. Los tradicionales

Los juegos de mesa también son una opción para compartir. Hagan una tarde de juegos, incluyan una refacción e incluso podrían formar un torneo. Otro espacio es crear manualidades juntos.

Una guía de regalos para diferentes edades

El sitio Guía infantil da una breve guía para conocer qué darle de regalo a los niños en diferentes edades: