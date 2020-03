Cuidado con el gel antibacterial casero

Las recetas de gel antibacterial casero no están comprobadas que sean de prevención para el covid-19, por lo que no es recomendable hacerlas. (Foto Prensa Libre: pixabay).

Una de las medidas recomendadas para prevenir el contagio del covid-19 es lavarse las manos constantemente y utilizar gel antibacterial, ya que es un producto que se emplea para detener la propagación de gérmenes gracias a la cantidad de alcohol que posee (entre el 60% – 65%).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desinfección con productos a base de alcohol es el único medio conocido para desactivar de manera rápida y eficaz una gran diversidad de microorganismos potencialmente nocivos presentes en las manos. Además, es apropiado en lugares apartados o con recursos limitados, ya que es más rápido, más conveniente e inmediatamente accesible.

En estos días, en internet se ha hablado de una receta de la OMS para hacer gel antibacterial. Sin embargo, es parte de la Guía para la elaboración a nivel local de formulaciones recomendadas por la OMS para la desinfección de las manos. Los dermatólogos comentan que estas formulaciones están dirigidas específicamente a trabajadores de la salud y farmacólogos en lugares donde no hay acceso a productos para desinfectarse las manos.

Además, la OMS no ha publicado la receta en el contexto actual, en relación al covid-19, sino que lo ha hecho como un método de desinfección de manos desde hace años, pero solo para los profesionales antes mencionados.

De acuerdo con el dermatólogo Enrique Hernández, en las últimas semanas en redes sociales se han publicado diversidad de recetas caseras para preparar gel antibacterial. Aunque pareciera una fácil solución ante la escasez en los supermercados, el problema consiste en que estas guías podrían tener una eficacia dudosa, debido a que no se ha comprobado que realmente funcionen.

“Existen dos riesgos cuando se hacen estas recetas en casa. Primero, si se hace de forma errónea, pueden producir alergias en la piel. Segundo, no está comprobado que realmente funcionen, entonces vamos a estar confiados en que nos estamos cuidado porque nos aplicamos este gel cada cierto tiempo, pero en realidad no es así, porque puede que no funcione contra el virus, lo cual nos haría vulnerables ante la enfermedad”, afirma el profesional.

Por lo tanto, la forma más eficaz de protegerse contra el covid-19 es lavarse las manos con agua y jabón constantemente durante 20 segundos.

Humectación constante

El dermatólogo Neftalí Villanueva comenta que cuando se utiliza excesivamente productos de limpieza como detergente, jabones y gel antibacterial, en algunas personas se puede producir una dermatitis por contacto, la cual se manifiesta por enrojecimiento, grietas, ardor o picazón en las manos. Este problema no es grave.

La recomendación de Villanueva es que se continúe con las indicaciones que han dado las autoridades respecto a evitar salir de casa si no es necesario, para no tener que utilizar tanto gel antibacterial. Si realmente necesita salir, puede optar por usar guantes como método de protección.

Ya que la medida más efectiva es lavarse las manos constantemente, el médico recomienda utilizar una crema humectante para evitar la piel seca, que se caracteriza por una sensación áspera y con grietas. “Después de lavarse, espere unos minutos y aplíquese crema, así regresa la humectación a la piel y se evitan problemas como picazón”, sugiere el profesional.

También puede hacer mascarillas naturales para hidratar la piel. En un recipiente coloque una cucharada de miel y otra de aceite de oliva (puede ser también aceite de coco o de almendra). Mezcle bien y aplíquelo sobre las manos, dando un suave masaje. Déjela durante 10 minutos y después retire con agua fría. Puede repetirlo una o dos veces por semana.

La mascarilla de miel y naranja también funciona para hidratar. Exprima una naranja y agregue una cucharada de miel. Deje la mezcla por 15 minutos en sus manos y retire con agua fría. Seque sus manos y luego aplíquese crema hidratante. Puede hacerlo dos veces a la semana.

Aplicar únicamente de 10 a 15 gotas de aceite de almendra sobre sus manos secas le hidratará y se las dejará suaves. No es necesario retirarlo, deje que se seque solo. Después, añada su crema hidratante.