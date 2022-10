Danza de tela: la unión de la fuerza física y mental que permite que los artistas se expresen en el aire (el objetivo, la disciplina y las herramientas)

Avex Saqbech ha practicado danza contemporánea desde hace tiempo atrás. En ella ha encontrado una forma de expresión y manera de conectarse con su cuerpo. Sin embargo, en el último año buscó nuevas herramientas para moverse y encontró la danza de tela, que le permite bailar y tener armonía con su cuerpo mientras está en el aire.

“En Guatemala hay varias academias, pero me llamó la atención Circo Bat´z porque ofrece prácticas de circo con orientación contemporánea. Con esa premisa me acerqué a la danza aérea. En los últimos meses he aprendido la danza de tela, pero también he practicado con la lyra y el trapecio”, dice la joven de 21 años.