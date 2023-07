Dejar de fumar: remedios caseros, inteligencia artificial y otros métodos para abandonar este hábito

Regularmente cuando se habla con los pacientes con cáncer y fuman reciben dos noticias complicadas, la primera es confirmar su enfermedad y la segunda es que se les prohíbe fumar, explica José Manuel Mier, del Instituto de Cirugía Torácica Minimamente Invasiva, de México durante el Primer Foro Latinoamericano de Nicotina y Reducción de Riesgo: ciencia, regulación y activismo

Parte fundamental del tratamiento que recibirá requiere de acciones inmediatas con base en un estilo de vida saludable el cual no siempre es fácil de adoptar.

“El mejor momento para dejar de fumar es hoy para que los pacientes no sufran las consecuencias de fumar”, Jessica Esquivel, médica del Instituto de Cirugía Torácica Minimamente Invasiva.

Los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos dice la Organización Mundial de la Salud, OMS. A los 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca. A las 12 horas, las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre vuelven a la normalidad. Entre la segunda semana y los tres meses, la circulación y la función pulmonar mejoran, así que es importante conocer qué alternativas existen si quiere alejarse de este hábito.

Florence, una inteligencia artificial

Desde hace dos años existe esta opción de la OMS. Con ella, los usuarios pueden hablar de temas de una vida sana y es posible recibir apoyo para crear una estrategia para abandonar el cigarrillo. Florencia comenta sobre algunas dudas relacionadas con fumar y en especial ofrece ideas importantes para poner en marcha un plan de acción.

Hablar con el mayor número de personas sobre la intención de cambio de vida es una de las ideas que comenta con los usuarios. En el link www.who.int/es/campaigns/Florence se puede acceder a las múltiples propuestas para decirle adiós al cigarrillo.

Terapia trimodal

La médica Esquivel explica que en ella intervienen tres elementos clave para motivar al paciente a abandonar este hábito.

La psicoterapia explica que en ella se necesita que el paciente acuda con un terapeuta que le ayude a identificar los factores de riesgo. Esto camina de la mano de farmacoterapia y el tercer pilar es la terapia sustitutiva de nicotina al usar parches, chicles y enjuagues.

Acupuntura

La Sociedad Americana contra el Cáncer menciona que en algunos pacientes soluciones como este método les ha ayudado a abandonar el hábito, pero existe poca evidencia que muestre su eficacia. Esta es una técnica terapéutica de la medicina tradicional china consistente en introducir agujas en puntos determinados del cuerpo del paciente.

Prácticas de mente-cuerpo

Algunos estudios han analizado los programas para dejar de fumar usando yoga, atención y conciencia plena, y meditación para ayudar a abandonar el hábito. Los resultados no fueron claramente a favor de estos métodos, aunque algunos reportaron menos ansias de fumar y menos hábito. Se necesitan más investigaciones, y algunos estudios de estas prácticas están todavía en curso. También se han estado estudiando métodos de terapia de conducta cognitiva.

Frente al síndrome de abstinencia participe en una actividad física agradable, como dar un paseo, o bien otras que ayuden a este proceso.

Hierbas y suplementos

Sobre esta temática existe poca evidencia. Lo cierto es que al dejar de fumar se pasa por el síndrome de abstinencia y sentir ciertas emociones e incluso dificultades para conciliar el sueño. Para ayudar a disminuir estos síntomas podemos emplear algunos tés que ayuden a la relajación y facilitar el descanso nocturno. Entre ellas están la passiflora (Passiflora incarnata), el tilo (Tilia platyphyllos) y la valeriana (Valeriana officinalis),

Cifras El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explica que el cigarrillo origina cataratas, mal aliento, manchas en los dientes. Así como cáncer de boca, lengua, faringe, laringe, de páncreas, riñón, útero y de vejiga. El 90 por ciento de los cánceres de pulmón son ocasionados por el tabaco, pero también es responsable del 30 por ciento de todos los carcinomas. Entre las afecciones cardiovasculares están: la enfermedad coronaria, el infarto, el derrame cerebral, la insuficiencia cardíaca y el padecimiento renal crónico, pues genera hipertensión. En los adolescentes de 13 a 15 años, el 13% fuma, 15% de varones y 11% de mujeres. De los adultos el 14% fuma, 25% hombres y el 5% féminas.

¿Cigarrillo electrónico?

Javier Fernández, un activista mexicano, comparte que hace más de 12 años perdió un empleo y entró en angustia de qué iba a hacer para vivir. “Fumaba mucho por angustia y nervios y su esposa le motivó a buscar una alternativa para dejar de fumar”.

Quería abandonar el cigarrillo de combustión porque no le gustaba el sabor a ceniza…explica. Por tres semanas dejó los cigarrillos y probó los electrónicos, al regresar a probar los tradicionales, no los aguantó. Hoy está cambiando sus hábitos y empezó a vapear cada vez menos. El considera que esta es una herramienta de reducción del riesgo y reconoce que no es inocuo y ha estudiado las consecuencias de su uso.

Hernández es un hombre trabajador y con familia, más de una década le ha llevado esta lucha por dejar este hábito. “El mejor consejo que me dieron es no darme por vencido y no sufrir cuando a veces caemos de nuevo porque es parte de proceso”, agrega.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, asegura que los cigarrillos electrónicos no son seguros para los jóvenes, los adultos jóvenes, las mujeres embarazadas y tampoco para los adultos que actualmente no están usando productos de tabaco.

“Aunque los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a algunas personas y de causarles daños a otras, los científicos todavía tienen mucho que aprender sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a los adultos a dejar de fumar”, dice en su página web. Esquivel agrega que es importante seguir las investigaciones y regulaciones al respecto.