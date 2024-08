El fin de semana es un tiempo que podría aprovecharse para descansar y por qué no también para ejercitarse. Samantha Clayton, vicepresidenta global de Desempeño Deportivo y Educación Física de Herbalife comenta que existen múltiples beneficios de una vida activa como el que ayuda a relajarnos.

Con frecuencia los expertos hablan del sedentarismo como uno de los principales factores de riesgo para una serie de enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Además, está vinculado con el desarrollo de problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Sin embargo, los beneficios de una vida activa van mucho más allá de la prevención de enfermedades, dice Clayton.

Juan Pablo Zelaya, coordinador de la carrera de Técnico en Gestión de Centros de Fitness y Entrenamiento Físico, de la Universidad Galileo es un promotor del movimiento, aunque sea por pocos minutos es mucho mejor que no hacer nada, asegura. Además, científicamente se ha comprobado que el tiempo aunque sea corto siempre es positivo.

Pero, qué puede motivar a las personas a ejercitarse. La Clínica Mayo en su libro Healthy Weight for everybody (Peso saludable para todos) propone que por lo regular las personas tienen obstáculos para empezar una rutina como no tener tiempo, estar demasiados cansados, sentir que no les gusta el ejercicio o sentir que ya no son jóvenes, además de no tener motivación.

El ideal es que frente a estos pensamientos se logren encontrar estrategias para proponer metas y acciones que nos ayuden a dar el primer paso y ejercitarse.

Una de las recomendaciones es buscar actividades que se disfruten, probablemente si alguien gusta de bailar, ese podría ser el ejercicio que necesita, mientras otros disfrutarían más de nadar o dar un paseo caminando. El ideal es enfocarse en pequeños pasos y ser realistas sobre las metas que lleven a alcanzar a tener 150 minutos de movimiento a la semana.

¿Qué nos motiva más para ejercitarnos?

Aunque algunos prefieren ejercitarse a solas o según la disciplina que practiquen, los expertos también recomiendan que se busque soporte social al momento de movernos.

Al hacer ejercicio con un amigo o un miembro de la familia puede mantenerse la motivación, de igual forma involucrarse en un ejercicio en grupo.

Quienes se proponen hacer ejercicio, frecuentemente lo abandonan en un mes, según el estudio de la Universidad Edith Cowan en Australia, que explica parte de los factores que juegan un papel importante para cumplir o no con este deseo.

Casi 300 australianos fueron encuestados durante dos meses a principios de 2022 y respondieron preguntas sobre sus resoluciones de objetivos de ejercicio, diferentes tipos de motivación, bienestar mental y más. Una de las resoluciones fue que cuando la persona actúa por motivos personales y para bienestar propio logra una mayor perseverancia al ejercicio.

Por otro lado, el equipo de investigación encontró que la motivación externa no tiene el mismo impacto, es decir que se haga ejercicio únicamente por aprobación de los demás, recompensas materiales o buscar una resolución por un sentimiento de culpa o vergüenza.

En esa misma línea de buscar aquellos aspectos que nos motiven, otro estudio publicado en Lancet Psychiatry reveló que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen menos días malos relacionados con la salud mental que aquellas que no lo hacen. Las mayores asociaciones positivas se observaron con deportes populares que se realizan en equipo como el ciclismo, actividades aeróbicas y de gimnasia.

¿Por qué esta diferencia de una mejor respuesta en grupo? Gretchen Reynods en el libro Los primeros 20 minutos habla sobre hallazgos científicos que revelan cómo ejercitarnos al máximo, entrenar mejor y vivir más, y describe un experimiento que detectó que con una especie de ratas gregarias y sociales, sus cerebros no se beneficiaban tanto del ejercicio como cuando compartían jaulas.

La soledad aumenta el nivel de hormonas de estrés en el cerebro de los animales. El ejercicio añadía estrés y, al parecer, anulaba los efectos positivos de la actividad física. En cambió, las ratas en jaulas compartidas produjeron cantidades copiosas de neuronas nuevas durante el ejercicio; los roedores solitarios, no.

De igual manera, un estudio de la Universidad de Oxford explica que hacer ejercicios en pareja o con seres queridos libera más endorfinas que quienes entrenan de manera individual. Estas producen una sensación de bienestar o satisfacción emocional, así como se asocian con reducir el dolor y la inflamación.

Las endorfinas, en ese plano, alivian en alguna medida la depresión y la ansiedad, lo que produce esa sensación de euforia que tanto satisface a quienes se ejercitan.

¿Por dónde comenzar?

Los siguientes consejos podrían ayudarle en su meta de ejercitarse: