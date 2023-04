El ejercicio en pareja ayuda a bajar de peso y no es la única ventaja

Quienes se proponen hacer ejercicio, frecuentemente lo abandonan en un mes, según el estudio de la Universidad Edith Cowan en Australia, que explica los factores que juegan un papel importante para cumplir o no con este deseo.

Si esta era una de sus metas de inicio de año, ¿ha logrado cumplir con este propósito?

Casi 300 australianos fueron encuestados durante dos meses a principios de 2022 y respondieron preguntas sobre sus resoluciones de objetivos de ejercicio, diferentes tipos de motivación, bienestar mental y más. La investigadora principal, la profesora Joanne Dickson , dijo que era sorprendente lo que influía y lo que no influía en las personas que se apegaban a sus resoluciones de ejercicio de Año Nuevo.

Cuando la persona actúa por motivos personales y para bienestar propio logran una mayor adherencia al ejercicio.

“Descubrimos que hacer ejercicio por razones autónomas e intrínsecas, como la diversión, el disfrute, la recompensa, el propósito o el significado, es más frecuente que persevere”, dijo Dickson.

Por el contrario, el equipo de investigación encontró que perseguir las resoluciones por razones extrínsecas no lograba este efecto. “Las resoluciones motivadas por factores como cumplir con las demandas o la aprobación de los demás, recompensas materiales o buscar una resolución por un sentimiento de culpa o vergüenza no lo consiguen”, agregó la investigadora.

Movimiento y salud en la pareja

Pero no se desanime, se han descrito otras maneras de mantener el hábito y promover más salud a nivel corporal. Entre las estrategias principales están establecer metas realistas y además unirse con otros para crear la rutina de ejercitarse.

En este último punto, los especialistas comentan, que hacer ejercicio en pareja u otros seres queridos ayuda en el proceso.

Incluso, un estudio de la Universidad de Oxford explica que hacer ejercicios en pareja libera más endorfinas que quienes entrenan de manera individual. Estas producen una sensación de bienestar o satisfacción emocional, así como se asocian con reducir el dolor y la inflamación.

Las endorfinas, en ese plano, alivian en alguna medida la depresión y la ansiedad, lo que produce esa sensación de euforia que tanto satisface a quienes se ejercitan.

Es por eso que las personas que ya están envueltas en una rutina de ejercicio se sienten motivadas a continuar en ella, porque también se genera un sentimiento de autoconfianza.

Lo cierto es que las herramientas que encuentra una pareja para ejercitarse enriquecen su relación. Convierten a la pareja en un equipo porque no solo pasan tiempo de calidad, sino que trabajan juntos por metas de bienestar.

La pareja se fortalecerá en elementos de motivación, positivismo, confianza, apoyo, cariño y sentimiento de fidelidad.

También, desarrollar una actividad con la persona que se ama representa un momento en que ambos pueden olvidarse del estrés.

Tiempo para la salud

Si la pareja es sedentaria debe buscar una actividad que ambos disfruten. Algunos podrían comenzar por una caminata, otros gustarán de salir a correr, nadar o incluso atreverse a otros deportes. La asesoría profesional para comenzar es importante.

Podrían juntos emprender algo nuevo para ambos. Andrea Marroquín, sensei en Wolfpack, explica por ejemplo que en ciertas disciplinas como el karate no hay una edad para empezar a practicar. “Para los adultos el karate ayuda a fortalecer la memoria porque se aprenden secuencias y coordinación, se enseña a utilizar de nuevo la coordinación del cuerpo con la mente. No es solo una defensa, sino quitarse el estrés”, dice Marroquín.

La nutricionista Diana Maldonado agrega que llevar una vida sana incluye hábitos tanto en ejercicio como alimentación.

Maldonado describe que en la actualidad, la vida con estrés, los horarios laborales y la pandemia han tenido impacto negativo en la salud emocional y física, así que el ejercicio ayuda a mejorar esta situación “para los adultos se recomiendan 30 minutos de ejercicio por día, por lo menos cinco veces a la semana”, recomienda, según las pautas internacionales.

En general la actividad física frecuente ayuda a reducir el riesgo de varios problemas serios de salud incluyendo la enfermedad cardíaca, la presión arterial alta, un ataque cerebral, diabetes, ciertos cánceres y osteoporosis.

Así, con el ejercicio el corazón aumenta la capacidad para bombear sangre y también impacta en el peso, ya que se reducen los depósitos de grasa en el cuerpo.

Empezar un programa de condicionamiento físico

Mayo Clinic explica que es importante consultar con un médico antes de empezar un programa. En este proceso además se sugiere: